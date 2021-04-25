「趣淘漫旅‧台南」旅店 適合全年齡層

文/周榮發

去年以來即翻轉國人旅遊型態並吸引大批年輕世代前來朝聖的曾文水庫「趣淘漫旅‧台南」，由於擁有全國獨有的冒險設施以及設計多項富有野趣的活動，讓到此一遊過後的旅客，紛紛至該旅店官方粉絲頁按讚；該旅店為回饋粉絲們的支持，率先於四月舉行春季線上旅展中祭出多項限定優惠，以迎接暑假檔期來臨。

趣淘漫旅房型 。圖/業者提供

該旅店總經理郭軒作表示，針對暑假大檔來臨，「趣淘漫旅‧台南」提前搶攻旅展商機，今年更大走野外風主題，於4-6月展開「趣淘冒險王」住房專案，並結合臺南在地品牌 ZOCHA 異業結盟，推出冒險集章、曾文水庫生態園區戶外探險、左鎮化石館探索體驗，專案入住旅客還能免費騎乘gogoro遨遊水庫園區；暑假檔期則是接力冒趣淘險王專案，規劃升級版的「野蠻遊戲」體驗專案，讓旅客經歷一場五感旅程。

趣淘星球全景 。圖/業者提供

郭軒作接著指出，鑒於國旅大爆發，旅客結構改變，「趣淘漫旅‧台南」打造近百坪親子友善空間「趣淘星球」，相當適合3到10歲的小朋友，星球內規劃多元探索區域，更有小朋友最喜歡的溜滑梯球池，讓小朋友盡情放電，留下最美好的家庭記憶。其實，從經營角度來看，每個客源層都是「趣淘漫旅‧台南」追尋的方向，因此，「趣淘漫旅‧台南」將打造成為適合全年齡層的旅店，可賞景、野趣、冒險、親子、散心，更適合企業自強研習及各級學校畢旅及公民活動；事實上，以「趣淘漫旅‧台南」優閒的舒適空間再搭配曾文水庫特殊的自然景色風光，將是雲、嘉、南地區最美麗的花園。

趣淘星球溜滑梯球池 。圖/業者提供

「趣淘漫旅‧台南」四月春季線上旅展，推出單張住宿券、團購住宿券、線上訂房優惠三種產品，最低下殺2.1折，同時加碼四月份空投日行動，讓五月底前想要到「趣淘漫旅‧台南」出遊的旅客每人750就入住，共同響應這波旅遊浪潮。洽詢專線：(06)5753333。