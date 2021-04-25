J&NINA 攜手在地食農 關懷偏鄉教育

「一顆樂觀的心去對待生活，接納生活中一切的粗糙與柔軟，當你正面去迎接它會發現，並沒有想像中這麼困難，你也比想像中來的堅強」，J&NINA設計總監郭珮玲說到，持續關懷偏遠地區學童教育，用時尚做公益。

【桃花園裏媽媽樂】為本次活動主題。

今年攜手「桃園復興食農」 關懷偏鄉並推廣『食農教育』，關注到青年人口的嚴重外流，期望協助在地農產創造機會，使青年返鄉。而關懷偏鄉學童教育的總監郭珮玲，曾親自走進山巒包圍的小學參與醃桃過程，分享「醃桃是對大自然的感恩與惜福」，於是將【桃花園裏媽媽樂】作為本次活動主題，將這份熱情帶下山，讓民眾現場一同體驗醃桃活動，把這一份自然的餽贈傳遞出去，並資助原住民學童「雲端上的小學——巴崚國小」作為教務基金。

一向關心人文與自然的女裝設計師品牌J&NINA，昨(24)日14:00-17:00於桃園統領百貨3F舉辦的21春夏新品時裝秀主題《Voyags of Discovery發現之旅》，就像在比喻一場新生，經過疫情之後我們要找到新的人生態度與方向，用嶄新的面貌、充滿好奇的探險家精神，以發現新大陸的心情，再次出發，邀請民眾一同前來用時尚關懷這片土地，用身心感受這一場收穫滿滿的「發現之旅」。