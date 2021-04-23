日本首選「眼鏡市場 」慶來台一周年 感恩回饋

不用飛日本，台灣更便宜！日本銷售No.1「MEGANE ICHIBA眼鏡市場」來台一週年，全台展店14家，為了感謝台灣顧客這一年多來的支持與愛護，引進在日本創下超越千萬觀看次數的眼鏡哥、眼鏡姐系列廣告(めが姉ぃとめが兄ぃ)，並推出回饋顧客的新價格宣言，更首度公開一週年紀念商品「U」系列眼鏡，「U」系列眼鏡為日本與台灣團隊共同開發，符合台灣人喜好及穿搭自由為設計概念的系列商品，活動當天並邀請藝人峮峮擔任「MEGANE ICHIBA眼鏡市場」的一日店長，展示機能型兼具時尚感眼鏡的多元魅力。

「MEGANE ICHIBA眼鏡市場」歡慶在台一週年，推出新價格宣言包含：日本製眼鏡 $2,490元起配到好以及在日本熱銷400萬支以上的Free FiT只要1,990元起就能入手，搭配鏡片自由選配，通通追加0元不變貴，比在日本買還划算！

請峮峮擔任一日店長，配戴U系列眼鏡，展現多元魅力。圖／眼鏡市場提供

日本、台灣共同開發的台灣限定款「U」系列，LOGO以T(台灣)和J(日本)組成了代表了你與妳的「U」系列，由日本職人專為台灣人打造，相較其他款式，U系列鏡框較寬，更符合台灣人臉型，各個款式提供三種不同顏色選擇，記者會當天峮峮與模特兒一同展示，絕對是日常百搭必備單品。

「MEGANE ICHIBA眼鏡市場」從生產、販賣到維修，與日本同步貫徹JAPAN QUALITY追求完美的服務流程，無論任何度數、散光程度，即使搭配多焦鏡片，皆享鏡框價配到好服務。即日起為了迎接接下來的母親節，推出第二副以上眼鏡享九折優惠，以及當日消費滿1,500元以上就可以獲得眼鏡市場限量提袋。另外推出於眼鏡市場的全省各門市只要消費1元以上，並追蹤眼鏡市場的Facebook或Instagram官方帳號就送眼鏡哥眼鏡姐限量口罩，數量有限送完為止。