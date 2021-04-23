「呼叫王先生、王小姐!」請你免費吃日式料理!

母親節再加碼送體驗日本超夯岩盤浴

繼「鮭魚之亂」後，許多業者跟風舉辦不用改名也能享有的好康活動。位於新竹北區的大魯閣湳雅廣場推出「尋人啟事，日本料理請你吃」活動，響應母親節檔期即將登場的超夯日式新櫃「福湯岩盤浴」，邀請「王先生、王小姐」一起來吃最道地的日式料理，只要名字裡有「大、阪、王、將」其中一字，即可獲得100元餐券；若中兩字，即可獲得200元餐券，以此類推，快找身邊的「王大將、王大陸」一起到大魯閣湳雅廣場用餐，拉麵、餃子、可樂餅通通隨你點!(此活動為大阪王將新竹湳雅店限定)

5月1日即將正式登場的新櫃「福湯岩盤浴」。圖/大魯閣湳雅廣場提供

大魯閣湳雅廣場於4月23日至5月16日舉辦「花見母の日」促銷檔期，針對熱愛甜點的民眾，推出了「蛋糕の福禮」，凡於活動期間內，訂購知名品牌「亞尼克」的母親節蛋糕，不僅能享有品牌「敬!女王」的預購優惠，指定蛋糕88折、兩個85折，再加碼贈送廣受女性歡迎的「卡娜赫拉立體防塵口罩」，甜點、禮品一次滿足各位的少女心!

除此之外，愛美食的朋友們當然也有專屬的超值好禮，美味餐點、居家用品，湳雅廣場都幫你一手包辦！看好母親節聚餐商機，湳雅廣場於4月23日至5月16日推出全館零售滿3000送300元活動，針對餐飲也有「美食の福運」促銷活動，只要於全館指定主題餐廳及餐飲店櫃，當日單筆消費滿520元，就有機會把價值13,999元的「高科技掃地機器人」以及「宜得利高級電動可躺式沙發」帶回家！

「福湯岩盤浴」現場一隅，充滿禪味。圖/大魯閣湳雅廣場提供

即將強勢登場的道地日本「福湯岩盤浴」，以日式風格的角度出發，打造美容養生新興話題，為的就是回饋給長久支持湳雅廣場的粉絲們!母親節活動期間，卡友消費滿萬再加贈全新登場的「岩盤健美房專屬VIP體驗」! 若是想要休閒、娛樂及美食優惠一手掌握的朋友，可千萬別錯過這次機會，不僅能免費品嘗美食，還能體驗新竹獨家明日之星–「福湯岩盤浴」，趁這波活動帶媽咪一起來桑一下吧!