史上最大規模賽道嘉年華近百位賽車手決戰麗寶 全台唯一賽車旅店5月開幕！

麗寶國際賽車場獲得國際汽車聯盟FIA認證後，首度舉辦的賽事即將於4月30至5月2日起跑，「Ford Focus麗寶挑戰賽」將有41名車手參賽；「麗寶盃超級房車挑戰賽」將有14個車隊，包含33台車共49名車手參賽，包括藝人姚元浩也重裝上陣，挑戰首座麗寶金盃；總計近百名賽車手與數百名工作人員，將進駐台灣唯一國際認證的麗寶賽道，成為史上規模最大的賽道嘉年華。緊鄰賽道旁、耗資6億多元打造的「麗寶賽車主題旅店」也將在5月1日開幕，躺在房間就能看賽車！



姚元浩將參加51在麗寶賽道舉辦的超級房車挑戰賽。 (圖片取自姚元浩臉書)。 圖／麗寶集團提供

麗寶集團耗費超過10年、投入逾新台幣30億元打造的麗寶國際賽車場，已於去（109）年底取得FIA認證，成為全台唯一一座國際認證的賽車場，也是亞洲最新的Grade 2等級賽道，最高可舉辦F2方程式賽事；4月30至5月2日登場的「麗寶國際賽車場賽道嘉年華」，將呈現給車迷高規格的台灣本土賽事。超級房車賽由麗寶國際賽車場聯手「台灣賽車教父」陳俊杉的團隊AAI Motorsports全美國際有限公司，舉辦1小時不間斷耐久拉力賽，賽事安排與規則完全符合FIA標準；賽事將採取小規模混組比賽方式，分別為TCR組、S2000組、Turbo組及N2000組，展現WEC耐久經典賽事精神。

首次為素人車手在國際級賽道舉辦的「Ford Focus 麗寶挑戰賽」，一推出就即刻額滿，讓懷有賽車夢的人車手有機會踏上國際級賽道，同時也結合多種平台的轉播，包括民視、中華電信等電視、MOD與網路平台，讓更多台灣民眾感受到賽車運動的獨特魅力，期盼讓賽車運動成為台灣下一個全民運動。為了吸引更多車迷觀賞比賽，麗寶國際賽車場特地推出「冠軍預測活動」，只要在現場消費滿額，就能獲得預測冠軍的抽獎機會，包括3萬多元的捷安特電動自行車、2萬多元的彼安特調理機、米其林萬元購胎紅包、福容大飯店住宿券等。

T12套房270度環景，躺在床上看賽車。 圖／麗寶集團提供

全台唯一賽車主題旅店，客層鎖定來參加賽道活動的車商、車隊的車界人士，全館230間客房，半數房間全景陽台無死角，可直接俯瞰G2賽道風光，呼嘯而過的引擎聲，無需出國排隊看賽車，躺在床上輕鬆體驗國際級享受。房間設計充滿運動元素，及後現代工業風，從衣櫃、床頭櫃，連備品都是賽道包裝；旅店還有一大亮點，則是主打「跟著運動員這樣吃的能量早餐」，依運動強度不同，提供相對應的熱量，進行餐盤的食材比例分配，每位旅客都能打造專屬於自己的能量早餐。



「麗寶國際賽車場賽道嘉年華」，總計近百名賽車手與數百名工作人員，將進駐台灣唯一國際認證的麗寶賽道。 圖／麗寶集團提供

自5月1日起推出「麗寶賽車駕期」兩天一夜3,999元，含能量早餐2客及賽車場飄移卡丁車體驗券2張，5月開幕慶，凡訂房且付清款項者，10月10日前入住，每房加贈馬拉灣門票2張（限開園期間使用），5月當月入住者再贈刮刮卡乙張，獎項有主題旅店只送不賣的主題資料夾、備品包、VR體驗券、飄移卡丁車體驗券、SODI卡丁車體驗券、雙人極限客房住宿券、雙人T12套房住宿券等總價值超過十萬元好禮要送給旅客，邀請您一起近距離觀賞賽道，點燃熊熊賽車魂，更多詳情請上官網

訂房專線04-2369-6888。