美威鮭魚迎接纖美鮭魚季　推嫩烤鮭魚菲力白花椰米及嫩烤鮭魚溫野菜沙拉 搶健身窈窕商機

炎夏將至，上班族該如何「好好的吃」，才能吃得健康又不讓脂肪上身？全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，即日起，於全台美威鮭魚專賣店推出以「花椰菜米」為主食、風靡歐美健身圈新吃法的「嫩烤鮭魚菲力白花椰米」（定價298元）、以及號稱十種時蔬集結一盤的「嫩烤鮭魚溫野菜沙拉」（定價248元），美味的鮭魚搭上眾多健康食材，定能以繽紛味蕾，讓更多女性與健身族愛用。

除了上述「鮭」蜜美饌之外，即日起至7月13日，凡點購「嫩烤鮭魚菲力白花椰米」或「嫩烤鮭魚溫野菜沙拉」等其他任一鮭魚主餐，即可以50元優惠加購「明太子炭烤豆腐」、「春釀梅子冰茶」（美河市店除外）。同時，因應近年來運動風氣盛行更瘋健身，相對於市售常見的雞胸肉，含有Omega-3不飽和脂肪酸的鮭魚已成為單身獨食、上班族、愛運動族群的健身餐首選，所以，凡出示任一健身房會員證明，即可享有「嫩烤鮭魚菲力白花椰米」或「嫩烤鮭魚溫野菜沙拉」9折優惠，才能輕鬆補充運動後所流失的能量。

這次，美威鮭魚端出歐美健身圈瘋吃、完全零澱粉的「嫩烤鮭魚菲力白花椰米」（熱量457Kcal、蛋白質36.4g、脂肪28g、膳食纖維6.3g），將健康無負擔的白花椰米、杏仁角取代米飯以增添口感層次，等於以膳食纖維代替澱粉，再以厚切嫩烤鮭魚菲力、紅藜麥、紅黃椒、雞蛋等多種鮮美食材集結於一盤，保有新鮮嫩鮭與營養時蔬，但白花椰米熱量比米飯少一半，又有飽足感，對喜愛運動健身或重視體態的纖女，一定不可不試這道清新健康的低醣「偽炒飯」。另一款營養均衡的「嫩烤鮭魚溫野菜沙拉」（熱量478Kcal、蛋白質23.6g、脂肪21.3g、膳食纖維3.8g），因加入素有「穀物中的紅寶石」美名的紅藜麥，攝取滿滿Omega-3與膳食纖維，又讓人感到清新開胃。

可至以下美威鮭魚專賣店品嘗：誠品信義店（02）2720-0177；京站店（北車）（02）2552-2680；新店北新店（02）8911-1366；以及新光三越台南西門店（06）303-0502。