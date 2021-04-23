酸奶大獅大玩創意 「喝的酸奶」變成「吃的鬆餅」

酸奶手搖飲創始品牌「酸奶大獅」，今年陸續於台北信義新光三越A11、嘉義文化商圈及台中勤益科大商圈開設新分店，目前全台分店數已擴增至11家。酸奶大獅主打新鮮美味的酸奶手搖飲，2020年推出零負評酸奶霜淇淋，今年2021年再度腦洞大開，推出全台獨創酸奶點心「酸奶鬆餅」。

「酸奶鬆餅」不添加任何一滴水，以酸奶取代牛奶，打破鬆餅僅能以水或牛奶製作的刻板印象。餅皮在不銹鋼盤烤製時，酸奶特殊香味陣陣撲鼻，光聞就讓人口水直流，濃淡適中的口味，甜而不膩的清新，加上外層是酥脆外皮，底層是鬆軟夾心，不加任何配料，還是非常美味。酸奶鬆餅非常適合作為輕食午晚餐或下午茶點心。



酸奶大獅首波推出原味、蜂蜜、花生醬三種口味。「原味酸奶鬆餅」灑上些許糖粉點綴，呈現出夢幻雪白的視覺感，吃起來微甜帶有酸奶香，清爽不膩，適合搭配各種酸奶飲品。「原味酸奶鬆餅」售價50元。

「蜂蜜酸奶鬆餅」售價55元。圖／酸奶大獅提供

「蜂蜜酸奶鬆餅」採用氣味濃郁、口感順滑的龍眼蜜，讓蜂蜜在口鼻間擴散，混合酸奶鬆餅的獨特香味，療癒著心靈每一個角落，非常適合在下午時刻享用，犒賞自己。

「花生醬酸奶鬆餅」售價55元。圖／酸奶大獅提供

「花生醬酸奶鬆餅」選用帶有顆粒的鹹花生醬為內料，餅皮之間塗滿花生醬，一口咬下，甜甜鹹鹹的層次風味瞬間在嘴裡迸發，同時來一杯口感酸奶，絕對大滿足。酸奶鬆餅4月26日開賣，目前僅在酸奶大獅-太平勤益店販售，喜歡鬆餅的朋友千萬不能錯過。

酸奶大獅 太平勤益店，台中市太平區中山路一段210號(近國立勤益科大)，酸奶大獅加盟專線0800-826-828