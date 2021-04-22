萊爾富推出5款獨家限量商品 吸引民眾目光

萊爾富為加強會員服務與黏著度，於Hi-Life VIP 會員APP祭出「春風得意 皮古GO」集點加價購活動，自即日起至7月13日止，攜手LINE熱門肖像「皮古」共同推出5款超商獨家周邊限量商品，分三波輪番登場。

首波已於4月21日推出「皮古雙層玻璃泡茶杯」與「皮古頸掛式迷你風扇」，廣受青睞；第二波將於5月5日10:00推出「皮古八角形陶瓷盤 (野餐/露營，共2款)」與「皮古矽膠摺疊碗1,000 mL 」(黃色/粉色)共2款；第三波5月19日10:00推出「皮古大開口旅行袋」(灰/水藍)共2款。

為環保盡一份心力，萊爾富推出多項兼具環保與實用商品，與會員共同關心環境永續議題。同步推出4款可愛「皮古」加價商品及贈品，包含「小型保冷袋」、「304不銹鋼筷」、「隨身摺疊吸管組」和「長型保冷袋，灰色/土黃色，共2款，搭配多樣化、實用與高CP值商品，營造全店主題氛圍，讓會員在防疫新生活中能有好心情。除了超人氣肖像「皮古」外，萊爾富Hi-Life VIP 會員APP也自即日起至5月18日止，同場加映超商獨家會員集點必換清單，推出36款超人氣「小玩笑小水獺」點數換購商品，包含四大商品主題，結合療癒水獺肖像，讓生活更增添情趣。

萊爾富推出皮古會員集點加價購活動，多項兼具環保與實用商品，與會員共同關心環保。圖／萊爾富提供

LINE原創貼圖自2014年5月上線以來，即成為許多民眾溝通工具之一，又標榜消費門檻低特性，創造驚人的產值。根據LINE公布2018年資料顯示，2017年十大原創貼圖創作者，平均年銷售額高達約 5,000 萬元，其中又以貓、狗、兔等可愛動物主題，最受熱愛；知名插畫家「一神」以自身與周遭朋友寵物生活趣事，作為創作題材，更以「法鬥皮古」角色入選LINE十大原創貼圖傑出新秀，更將人氣貼圖作品化身為實用生活小物。

萊爾富繼今年1月推出限量「助六的日常」第二彈點數加價購活動，商品上架不到一天，即締造高達9成商品完銷新紀錄；今年4月，萊爾富獨家再引進日本人氣插畫家Lommy筆下的「小玩笑小水獺」36款周邊點數換購商品，呆萌小水獺，擁有如孩子般天真與豐富表情，受到民眾青睞。一上市即在Twitter累積近20萬粉絲，且在LINE推出12彈暢銷人氣貼圖。

「小玩笑小水獺」還推出7款日常不可或缺收納好幫手 (全台限量1,000個)，包含2款造型束口袋、環保袋、小水獺呆萌享用甜甜圈的托特包，以及2款三種不同尺寸三組收納包和造型吸睛又可愛的大臉後背包，讓生活中雜亂物品能輕鬆分類，讓生活空間更井然有序。

萊爾富推出「小玩笑小水獺」七款日常生活中不可或缺的收納好幫手，讓生活空間更井然有序。圖／萊爾富提供

生活萌萌(全台限量1,000個)，收錄6款不同風格扭蛋、螢幕便貼留言板(花朵)、熱氣球與幸運草壓克力架、可愛吸睛又呆萌的大臉別針、以幸運草意象為主題的兩款原子筆，還有紀錄小水獺天真日常的兩款票夾以及六款不同風格的徽章等日常萌小物，以討喜、療癒的小水獺肖像，讓生活更增添情趣。