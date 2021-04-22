2021台北國際禮品文具暨文創展 盛大開展

2021年「台北國際禮品文具暨文創展」於4月22日至25日在臺北世貿一館登場，以「創意生活新風格」（Style & Creation in Life）為主題，線上線下共匯集298家國內外廠商齊聚展示創意禮品、新穎文具辦公用品、特色設計工藝品等精美商品。此次線上展覽亦同步開展，為期一個月展出至5月21日，搭配線上國際論壇與實體展Live Tour等活動，虛實整合，提升臺灣文創能量，創造全球拓銷商機。

外貿協會表示，今年展覽集結國際品牌，涵蓋禮品、文具、文創及新創等企業，結合實用、美觀及設計能量，推出功能性強兼具藝術感的新型態禮品。國內之禮品公會、教育用品公會、手提包公會、手套公會、毛巾公會、玩具公會、鐘錶公會、織襪公會及首次加入的優良設計協會專館亦帶來創新的高品質商品，滿足各通路商與企業送禮等採購需求。

此外，亦有多家文創相關廠商參展，如「稻穗」展出取得專利且榮獲「台灣精品獎」、CES國際獎項的個人可攜式空氣淨化器；「雅治」則運用天燈、小籠包、珍珠奶茶等臺灣經典元素製做出精緻的項鍊製品；「宏興達」研發之環保兼具精湛工藝的省電LED原木文字燈；「嵩灃」將麥當勞、星巴克等建築形塑出各種創意造型的微型積木；「三和窯」展示取自臺灣紅土的瓦窯搭配文創新設計，展現高檔的臺灣美學禮贈品。同時，乾唐軒、陸寶、蒙恬、陶緣彩瓷等知名廠商，結合東西方藝術設計，呈現獨特文創品味。

國外展區則匯集來自印尼、中南美洲及非洲國家的手工藝品。其中，非洲「史瓦帝尼王國館」呈現手工品藝廊，共10家廠商展示手工編織項鍊、籃子和盤子、手工蠟燭、陶瓷、皮革製品、馬魯拉油等。拉丁美洲館推出瓜地馬拉後背包、解憂娃娃，尼加拉瓜的餐墊、陶罐參展，更有巴拉圭的木藝品、竹編藝品等，環保、創意與實用兼具。

外貿協會強調，今年延續上屆人氣極高的周邊活動，展覽中規劃舉辦文創沙龍DIY、探索新禮程等活動，更提供由參展商特別製作之2021年禮品展專屬口罩，為展覽增添文創配件。

今年因應疫情及數位化推動，除舉辦實體展覽之外，同期推出展期達一個月的線上展覽，並提供線上預約會議、即時對談與留言功能，亦辦理線上採購洽談會，國內外線上線下雙整合，商機媒合全方位。同時更舉辦線上論壇，由法國Home Fashion News、泰國The Mall Group以及台灣Shopping Design，分別分享文創設計趨勢、文創新南向市場通路以及台灣創意力。

「台北國際禮品文具暨文創展」今年首度與文化部主辦的「臺灣文化創意設計博覽會」（文博會）同期舉行，於4月22日至25日雙展期間，安排接駁車往返花博、松菸展區及世貿一館，方便兩展買主與展商相互交流。兩展涵蓋不同主題與功能，各自醞釀創意與思維，將激盪文創業者的靈感，讓整個台北這一周都充滿文藝文創風情。

展覽相關訊息，可至官方網站（www.giftionery.net ）查詢。