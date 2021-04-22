參加台北新板希爾頓官方FB親子大會考　平日預訂家庭房即招待Semi-buffet

台北新板希爾頓酒店於4月中推出全新房型「希爾頓家庭房」，為爭取國旅市場與親子商機，特別安排150×200公分的兩床型進駐房間，該房型全館共26間，主打每房兩位成人、兩位12歲以下孩童入住一間且不用另外加價。為了慶祝全新家庭房型開賣，自即日起於官方臉書專頁舉辦「親子大會考」，藉由好玩有趣的互動遊戲對答，邀請家長們藉由小遊戲來加深與孩子的親密度，俟完成互動測驗後，就可獲得一張電子住宿優惠券，享有平日預訂希爾頓家庭房，依住房人數贈送早餐，再贈送兩客悅市集semi-buffet的好康優惠，活動每日限量5間，可洽台北新板希爾頓官方粉絲專頁。

悅.市集Semi Buffet精選主餐。圖／台北新板希爾頓提供

根據「天下實驗室」針對2,736個家庭進行親子溝通調查，只有15％左右的子女會覺得「父母很了解我」，此次藉由參加台北新板希爾頓酒店官方臉書粉絲專頁推出「親子大會考」，剛好可檢視與孩子之間的互動分數，還可獲得住宿優惠，憑券可於平日Email預訂家庭房，除了早餐，再加碼享有入住期間兩客價值380元的悅市集semi-buffet餐券。

距板橋車站步行僅4分鐘的台北新板希爾頓酒店，交通方便，無論搭乘高鐵、台鐵或捷運前往，隨時都可帶家人來一場輕鬆自在的都會旅行、親子間也可加深感情。希爾頓客房均採用舒達冠軍名床，如同在家中一永自在舒適。客房備品都採用希爾頓指定香氛品牌瑰栢翠（Crabtree & Evelyn），並提供Nespresso濃縮膠囊咖啡機。位於32樓無邊際泳池及24小時健身房，都是在新板希爾頓度過愉悅時光的旅人最愛。