名醫藝術家陳持平將王國維人生三重境界入畫 引起極大迴響

去年六月衛福部部長陳時中到陳持平的南山展示中心參觀。

名醫藝術家陳持平對中國文學造詣頗深，跨入藝術領域已超過8年，設在台北市齊東街36號的玲瓏藝術空間裡的作品開始換裝，陳持平的字畫登場。

陳持平創作的草書作品之優美，讓賞析者看了心曠神怡。

陳持平精通詩、書、畫，所以這段期間創作的大部都和中國文學詩詞有關，連衛福部部長陳時中也是陳持平的粉絲。日前陳持平將王國維所言之人生三重境界畫入他創作的作品中，引起極大迴響。王國維和梁啟超、陳寅恪、趙元任四人是清華國學研究院的「四大導師」，他在中國文學、美學、史學、哲學、金石學、甲骨文和考古學領域均有卓著成就，精通英文、德文和日文，而且在研究宋元戲曲史時獨樹一格。其巧妙利用西方文學原理來批評中國的舊文學，著述等身，包括海寧王靜安先生遺書、紅樓夢評論、宋元戲曲考、人間詞話、觀堂集林、古史新證、曲錄、殷周制度論、流沙墜簡等62種。

陳持平創作的作品，春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾。

王國維在「人間詞話」説道：「古今之成大事業、大學問者，必經過三種之境界：『昨夜西風凋碧樹。獨上高樓，望盡天涯路。』此第一境界也。『衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。』此第二境界也。『眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。』此第三境界也。」

第一境界描述登高望遠，立志成功。

第二境界描述努力奮鬥，終不後悔。

第三境界描述洞燭機先，抓到重點。

陳持平作品「勇往直前」。

王國維三境界原詞：第一境界：宋朝晏殊的蝶戀花「檻菊愁煙蘭泣露。羅幕輕寒，燕子雙飛去。明月不諳離恨苦，斜光到曉穿朱戶。昨夜西風凋碧樹。獨上高樓，望盡天涯路。欲寄彩箋無尺素，山長水濶知何處。」

第二境界：宋朝柳永的鳳棲梧「佇倚危樓風細細，望極春愁，黯黯生天際。草色煙光殘照裏，無言誰會憑闌意。 擬把疏狂圖一醉，對酒當歌，強樂還無味。衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。」第三境界：宋朝辛棄疾的青玉案「東風夜放花千樹，更吹落星如雨。寶馬雕車香滿路，鳳簫聲動，玉壺光轉，一夜魚龍舞。蛾兒雪柳黃金縷，笑語盈盈暗香去。衆裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。」

陳持平說：「我畫來畫去，不知不覺就畫到男女私情上去了。男生追求女朋友，也是這三種境界。不屈不饒終於修得正果。同時又畫上草書，也許因此能夠更有氣質一點，和古人的智慧合成一氣。」