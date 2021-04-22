拉拉山巨木區蛻變國家森林遊樂區

園區內整修工程啟動請注意安全

因應拉拉山國家森林遊樂區的成立，為提供民眾更優質軟硬體服務，園區內近期已啟動生態教育館轉型為遊客中心的改善工程，接續亦將有管理站及箱涵等改善工程陸續展開，工期預計至111年1月底。

拉拉山巨木1。圖/林務局新竹林區管理處提供

林務局新竹林區管理處請民眾體諒施工期間造成的不便，提醒上山民眾經過施工區域時，特別注意安全外，因原有館舍進行室內施工，基於安全考量已封閉，提醒入園民眾有如廁需求，可以先至上巴陵停車場旁的公共廁所，或園區入口管理站旁公共廁所，以節省排隊等候時間，除此，另於停車場設有臨時廁所，步道內之4號巨木旁公廁仍持續提供服務。 林務局新竹林區管理處表示，由該處所轄位處桃園市復興區的拉拉山巨木區，一直是民眾親近大自然與巨木近距離接觸的熱門場域，區內擁有原始檜木林等豐富生態價值的森林環境，具有特殊之森林、野生物、氣象等景觀，富有環境教育發展潛力，符合「森林遊樂區設置管理辦法」第3條設置國家森林遊樂區之實質條件，也是第一個應部落居民企望與支持，由下而上發起要推動成立的國家森林遊樂區，新竹林區管理處已盤點園區資源及基礎設施，積極朝劃設為拉拉山國家森林遊樂區工作前進。

拉拉山國家森林遊樂區綱要規劃書已於110年3月16日獲行政院農業委員會核定；後續也正整備環境影響評估書件送審，另也進行部落導覽員的培訓計畫，期盼在地人說在地故事，能讓民眾在親山近山的休憩活動中，更瞭解在地泰雅原民文化。