2021 Gin & Tonic Pa 4/24~25在大稻埕給你充滿《人‧琴‧味》的周末

將於本周末（4/24-25）在台北大稻埕熱烈展開的第五屆「 Gin & Tonic Pa」琴酒展，今年以《人‧琴‧味》為主題，共吸引了62個琴酒品牌參展，除了在各攤位提供各種琴酒品飲、Gin & Tonic販售與創意調酒點用以外；在過去幾屆非常受歡迎的POP-UP House〈酒吧快閃活動〉、夜間客座調酒活動也持續舉辦，並首度增加了「生活工坊–琴你跟我這樣做」區域，分享琴酒的製成並讓參加琴迷們親手體驗調製琴酒的過程。

主辦單位表示，今年的Gin & Tonic Pa照例橫跨大稻埕各處，主要分布在七大區域：米凱樂、小城外、洛酒館、第一銀行廣場、福來許、良品開飯、四連棟，而生活工坊則設在枝仔冰城。其中位於第一銀行廣場的坦奎瑞〈Tanqueray〉琴酒攤位相信是很多琴迷想要優先造訪的地方，他們請來了歷屆World Class台灣區冠軍親身調製四款四季雞尾酒。而本屆最新鮮出爐的冠軍：來自To Infinity and Beyond的Mars張哲瑋也會在最後一個時段壓軸出場，作為他的冠軍處女秀。

圖為2021 Gin Tonic Pa 大會活動地圖。業者提供

同樣在一銀廣場上演處女秀的還有與植物學家琴酒〈The Botanist〉合作的台北最新酒吧據點 – ハイボール，由同樣身為調酒大賽冠軍的Mark黃俊憲領軍提供創意調酒– 芭樂琴歌。位於福來許三樓的倫敦三號琴酒〈NO.3 London Dry Gin〉則與Bitter Burro合作，推出了「琴。藝之作三部曲」，由清爽到濃厚，完整展現倫敦三號琴酒的各種風貌。不可錯過的還有首度在Gin & Tonic Pa亮相的台灣菸酒攤位，他們帶來由台南隆田酒廠釀製，100%原汁原味的台灣在地琴酒「極CRAFT-琴酒」，並請來東豐街酒吧朝聖點Fourplay團隊帶來兩款創意特調，同樣使用在地原料的「極‧東方美人」以及「極‧康普桑椹」。於歷屆Gin & Tonic Pa都人氣滿滿的亨利爵士琴酒〈Hendrick’s〉今年則在福來許一樓設攤，並請來雙I聯手 – Marquee的吧檯負責人Ice與曾歷任台中名店18、米其林星級餐廳Taïrroir以及Mirawan等名店的Ivan一同站台，精彩可期。

為了紀念本屆Gin & Tonic Pa，主辦單位推出了第二版紀念酒款「發琴吧No.2 Old Tom Gin」，以土鳳梨果乾搭配碧螺春綠茶為主體，搭配杜松子與其他香料釀製出這款以「鳳梨冰茶」為概念的琴酒。活動當天開放限量認購，一人限購兩瓶，每日60瓶售完為止。而在快閃琴酒吧四連棟附近，有設置本屆大會的合作夥伴與配合店家，只要購買活動票券，就可憑其中的『小食兌換券』兌換亞洲50大名店 Bar Mood Taipei吧沐，或是迪化街名店福來許準備的小食一份。

票卷中也包含「瓶裝琴酒$100抵用券」，可在任何一個攤位整瓶購買時使用。為了讓購票的琴迷們有更多元的體驗，這次大會安排了場館集點蓋章抽大獎的活動，只要前往大稻埕周邊指定店家集滿戳章，就有機會抽到各種獎品，最大獎為『愛丁堡琴酒-故事書系列』共五套。今年大會也和街區的人氣店家合作，像是COFE、Wangtea Lab、披薩有張臉、福來許等名店做搭配，憑購票優惠券可享部份折扣，活動到5/31止，歡迎大家於活動後也再度造訪大稻埕。值得一提的是與愛樂壓創意生活節的合作，分別在24號〈六〉的12:00~13:30pm和25號〈日〉的14:00~16:00，分別邀請到了2018~19兩屆台灣咖啡調酒冠軍阿問，和2016~17兩屆台灣咖啡調酒冠軍高心潔來到現場，讓大家感受咖啡香和琴酒香結合在一起的曼妙滋味。

大會在25號〈日〉晚上於發琴吧、小城外與Yoi酔三間酒吧、酒吧同步展開琴迷們最期待的客座調酒活動，作為完美的Ending，歡迎所有琴迷們一起共襄盛舉。



2021 Gin & Tonic Pa全台最大琴酒嘉年華

時間:2021.4.24 (SAT) – 25 (SUN)

地點:台北市大同區迪化街區

購票連結：http://bit.ly/2021GTPEB〈即日起至4/23 12:00pm〉

活動頁面：https://www.facebook.com/events/250097110097874/

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