ORIS玩轉春色　限量美錶秒圈粉

瑞士專業機械錶品牌ORIS，在2021 Watches & Wonders線上錶展發布全新系列美錶，次首度完整在台亮相，搶先一睹ORIS獨具的製錶技術與美學，並持續提供「為了更好的改變」的生活價值，為疫後新生活注入繽紛色彩，帶來新的希望與美好時光。

ORIS Divers 65 Cotton Candy復刻青銅潛水錶，錶盤以天青藍、湖水綠與石英粉3款棉花糖色調甜出新高度。圖／ORIS提供

ORIS 今年推出多款風格迥異的潛水系列腕錶，尤其令人難以抗拒的錶盤設計最是吸睛，大大滿足不同喜好需求。 跳脫品牌傳統意象，首推療癒新作「 Divers 65 Cotton Candy復刻青銅潛水錶」，錶盤以天青藍、湖水綠與石英粉3款棉花糖色調甜出新高度，顛覆過去青銅腕錶展現的年代感，呈現令人耳目一新的剛柔並濟之美，為爛漫春日增添美好時光。如果喜愛成熟大人感風尚，「Aquis高性能日期潛水錶」讓人一見傾心的櫻桃紅錶盤，刻以太陽放射紋搭配立體浮雕的上圈刻度，質感大躍升，讓您自信演繹經典41.5mm方寸間的迷人風采。還有不容錯過的潛水錶界王者-「AquisPro Date Calibre 400」，氣場強大的啞光黑色鈦合金錶殼，搭載最新自製Calibre 400機芯，高規機能設計，倍受專業潛水愛好者青睞。

Aquis高性能日期潛水錶」讓人一見傾心的櫻桃紅錶盤，刻以太陽放射紋搭配立體浮雕的上圈刻度。圖／ORIS提供

ORIS致力讓世界變得更美好，新上市的兩款限量錶皆具特別故事意義。「Dat Watt限量潛水腕錶」獨家打造月相與潮汐錶盤，以支持列為世界遺產-全球最大潮間帶瓦登海的生態保育行動，為守護地球永續盡一份心力。而向北約戰術領導計畫(Tactical Leadership Programme–TLP)致敬的「TLP限量飛行錶」則用軍裝元素致敬，更為TLP畢業學員量身刻印留念，即刻戴上ORIS最Man飛行腕錶，與您翱翔夢想天際、成就凌雲壯志。ORIS官網：https://www.oris.ch/ 。