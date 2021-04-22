聰明消費就等這一檔! 母親節優惠限時不限量

全牛皮沙發竟然與布沙發價格一樣？！

台灣傢俱領導品牌「晶華傢俱」又有好康！趁著年中最大檔期母親節，全台灣的晶華傢俱門市同步祭出限時優惠，只要是精打細算的聰明消費，千萬不能錯過這個為家、為媽媽、為自己添新換舊的好機會。

在集團與全台灣都享有高CP、高質感的晶華傢俱「沃荷系列」，其中最有口碑的全牛皮精品沙發這回只要42,800元起，用一般布沙發價格就能把它帶回家。全牛皮沙發的好整理與耐用，早就是全民知識，晶華傢俱用世界精品的規格與料材，幫台灣消費者量身打造出「沃荷系列」傢俱，其銷量與好品質，早就是台灣消費者入手全牛皮沙發的首選。而這一次晶華傢俱還加碼推出「沃荷系列」全牛皮電動L型沙發，只要69,000元起，就能輕鬆入手的優惠，而拜設計與潮流所致，這款全牛電動沙發還備有USB插座，讓家人與自己在享受慵懶的同時，還能擁有沃荷系列所帶來科技與貼心。

如果是行家裡的行家，在追求高質感的同時，想體驗百年工藝的精品細節，這次的母親節檔期，由晶華傢俱總代理的義大利進口沙發「Nicoline」品牌，也僅只要158,000元起，就能讓你擁有與世界並肩的品味。

加碼的幸運抽獎更是實打實的母親節優惠！晶華傢俱這次在4/22-5/30期間，推出了消費每滿10萬元，就送最高獎金5,000元抽獎券一張的現折現金抽獎券，買越多折越多。

母親節活動內容https://bit.ly/3tB5R1i

全省門市據點https://bit.ly/2RSjHOY

沃荷品牌https://bit.ly/32zYUla

nicoline品牌 https://bit.ly/3tG9qDm