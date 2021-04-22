高球場任優遊 吃喝玩樂趣
要說後疫情時代哪裡最安全？毫無疑問，就是高爾夫球場，美國如此，台灣也是。說穿了關鍵乃是高球場空曠，人與人之間本就保有最安全距離，何況現在進場都必須先量額溫。是的，想安然地吃喝玩樂，到高球場去準沒錯。
全國花園球場 打球啖美食
中台灣休閒地標—全國花園鄉村俱樂部向以『美食球場』聞名台灣。其休閒會館附設古斯托西餐廳則以舉辦系列美食節享譽球場界，今年，為讓消費者不出國也能一享異國美食，特別首推『中南半島美食節』，大手筆呈現經典南洋料理！全國花園球場總經理吳憲紘表示，這次菜色巧妙運用東南亞辛香料食材，結合傳統料理並搭配兩百五十款紅白酒，要用美好食物記憶讓消費者有彷彿置身國外之感。全國球場【2021中南半島美食節】主打菜色有：泰式烤魚、泰北椒麻雞、打拋豬、披薩餃、新加坡肉骨茶、星洲叻沙麵、蒜泥粉絲蒸龍蝦、越南米春捲、叢林烤牛肉。迎接母親節「愛呦~我的媽」活動，凡是預訂古斯托餐廳中南半島10人桌菜，每桌贈送鮮花一束，同桌媽咪還享有洗沐組一份。打完球吃個好餐，所謂人生至樂也。
斑芝花球場 27洞任你遊
剛辦完ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽開幕賽的台南斑芝花高爾夫俱樂部，以球場設計大師Pete Dye(派特‧戴伊)背書身價，加以又因擁有青山、綠水、黃金等三區共計27洞球道而具備最大受訂能量，去年營業額即創新高，今年除接辦前述挑戰巡迴賽，11月底還將贊助舉辦作為台巡肇喜登峰巡迴賽一站之美津濃公開賽。
斑芝花高爾夫球場總經理鄭伯元表示，為提前幫美津濃公開賽造勢並精進比賽品質，同時歡迎更多球友來挑戰斑芝花這座戴伊大師在台唯一力作，球場即日起推出贊助募款方案，凡贊助5萬元者即可獲得斑芝花一年期會員證，並附贈客製化專屬球袋名牌、繡名帽子與背包，募款至10月31日截止，並訂於11月3日舉行感恩球敘與餐會。事實上佔地廣達108公頃的斑芝花球場因附設套房而提供有平日一球一宿和二球一宿專案，前者每人3,050元；二球一宿亦僅4,750元。運動兼休閒，南台灣優選非斑芝花莫屬。