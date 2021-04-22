高球場任優遊 吃喝玩樂趣

剛辦完ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽開幕賽的台南斑芝花高爾夫俱樂部，以球場設計大師Pete Dye(派特‧戴伊)背書身價，加以又因擁有青山、綠水、黃金等三區共計27洞球道而具備最大受訂能量，去年營業額即創新高，今年除接辦前述挑戰巡迴賽，11月底還將贊助舉辦作為台巡肇喜登峰巡迴賽一站之美津濃公開賽。

斑芝花高爾夫球場總經理鄭伯元表示，為提前幫美津濃公開賽造勢並精進比賽品質，同時歡迎更多球友來挑戰斑芝花這座戴伊大師在台唯一力作，球場即日起推出贊助募款方案，凡贊助5萬元者即可獲得斑芝花一年期會員證，並附贈客製化專屬球袋名牌、繡名帽子與背包，募款至10月31日截止，並訂於11月3日舉行感恩球敘與餐會。事實上佔地廣達108公頃的斑芝花球場因附設套房而提供有平日一球一宿和二球一宿專案，前者每人3,050元；二球一宿亦僅4,750元。運動兼休閒，南台灣優選非斑芝花莫屬。