國泰飯店觀光事業推出和逸．慕軒．巧虎夢想樂園全品牌線上旅展開賣搶市

搶攻春日聚餐或度假商機，國泰飯店觀光事業主動出擊！集結旗下HOTEL COZZI和逸飯店全台各館、MADISON TAIPEI慕軒飯店及巧虎夢想樂園等三大品牌，共同推出「春季線上旅展」，14項超值商品最低220元星級套餐券買10送1，到熱門的巧虎夢想樂園門票現買現省1,500元，這一波線上旅展即日起展開至5月31日可訂購，值得消費者從北到南好康搶一波。

逸薈軒Yi Hui Xuan首度推出「烤鴨三吃券」僅2,230元，以港式吊爐烘烤的宜蘭櫻桃鴨，由專人現場片皮，享受尊榮桌邊服務。圖／和逸飯店‧桃園館提供

位於桃園高鐵特區的COZZI Blu和逸飯店桃園館，祭出可涵蓋早中晚餐，從自助百匯餐廳Cozzi Market逸．市集的「平日早餐券450元」（原價550元）到「平日午/晚餐券890元」（原價1,078元），買5送1，全天候盡享自助式異國風味料理。中餐廳逸薈軒則首度推出「烤鴨三吃券」2,230元（原價2,360元），可享用有專人現場片皮桌邊服務的港式吊爐烘烤櫻桃鴨，也可選擇鴨架粥與蔥爆鴨絲等吃法；還有值得感受的海洋風酒吧Blu Bar「經典套餐券 699元」（原價1,496元），且買10送1，可平假日享用酒吧精選主菜、湯品及520元以下調酒，既享美味又不會忘了手機先食！

配合春季線上旅展，GUSTOSO半自助午餐券590元，可品嘗油封櫻桃鴨腿、香煎海鱸魚或帆立貝味噌鳥巢麵等季節性主菜搭配風味自助吧料理。圖／慕軒飯店提供

推薦必買還有米其林推薦最佳飯店的「慕軒飯店」3款暢銷餐券，而且平假日也適用。第一款GUSTOSO義大利餐廳「半自助式午餐券590元」（原價858元），可平假日任選780元午間主餐搭配自助吧吃到飽；第二款「週末夜未眠自助餐券990元」（原價1,210元），適用URBAN331威士忌酒吧的週末晚間百匯及精選酒款暢飲，適合揪好友一起週末聆聽歌手現場駐唱並小酌一番；第三款則是姊妹淘最愛的「雙人午餐／下午茶券通用券」僅售690元，原價1,078元，等於每位不到350元，可自由選擇午餐套餐或雙層下午茶點，用餐具彈性。

和逸飯店台北民生與忠孝館推出兩館通用餐券，只要220元，可任選北海道石狩鍋、泰式椒麻雞、日式炸蝦等主餐搭配小菜和湯品，還可享買10送1。圖／和逸飯店提供

比較經濟實惠的，推薦必Buy和逸飯店的下午茶券，只要220元起、買10送1。適用於和逸台北民生館與台北忠孝館，推出的「平日午餐套餐券220元」（原價275元），可任選北海道石狩鍋、泰式椒麻雞、日式炸蝦等主餐搭配小菜和湯品，可再享買10送1，等於每人只要200元相當划算；還有「平假日下午茶套餐券299元」（原價396元）可吃到墨西哥薄餅、鮪魚堡、飲品等整套輕食。

如果到最知名親子主題飯店-和逸台南西門館，可以選擇「平假日下午茶套餐券258元」（原價407元），可任選煙燻火腿義大利麵鬆餅杯、蜜糖香蕉巧克力鬆餅杯、繽紛水果鬆餅杯或田園起士雞肉捲一份再搭配一杯飲品，口味與份量都很適合大小朋友。最接近高雄捷運三多商圈站的和逸高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳，則推出超值價1,650元（原價1,980元）及2,080元（原價2,530元）的「平假日午、晚餐通用餐券組」，每組五張，最低每人330元就可享用指定海陸主餐，CP值超高。

巧虎夢想樂園與Cozzi Market逸‧市集推出兩大一小聯票組僅2,999元。圖／國泰飯店觀光事業提供

以海洋探險為主題的「巧虎夢想樂園」，則首度配合春季旅展推出樂園「平假日兒童票套組6,500元」（原價8,000元），內含10張暢玩兒童票，加贈5張家長陪同票，等於10小、5大的組合，相當划算。也有針對小家庭親子一日遊推出「巧虎夢想樂園+Cozzi Market逸．市集聯票組2,999元」（原價3,701元），可提供2位大人及1位小朋友巧虎門票＋COZZI Blu逸‧市集「平日午/晚間餐券」。

國泰飯店觀光事業春季線上旅展，堪稱2021上半年最大的餐飲與樂園優惠，5月31日可訂購，網址https://pse.is/3elqvv 。

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