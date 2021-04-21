VOLVO 汽車創性別平等育兒文化 提供 24 週有薪育嬰假

VOLVO 汽車宣布品牌全新企業政策─「Family Bond」，將為全球各地之工廠及辦公室同仁提供為期 24 週、80% 基本工資的帶薪育嬰假，適用所有父母且不分性別，只要在職滿一年的員工於生育後的前三年隨時可以申請休假。VOLVO 期盼藉由此一友善政策，鼓勵性別平等的職場風氣，創造家庭與工作平衡的育兒方式，照顧全球超過 40,000 名員工，強調以人為本、以家庭為核心的品牌精神，具體展現 VOLVO 源自北歐的價值觀與文化底蘊。

VOLVO 汽車總裁 Håkan Samuelsson 表示：「我們希望藉此創造一種文化，用以支持所有性別的平等育兒方式，當父母獲得企業的支持以平衡工作與家庭的需求時，就能夠消弭性別間的差距，使每個人在職涯成長中更進一步。VOLVO 向來是一間以家庭為核心、以人為本的公司，我們透過此一政策展示並實踐我們的價值觀，同時也會反饋在 VOLVO 品牌印象上。」

VOLVO 汽車總裁 Håkan Samuelsson 表示，「我們希望藉此創造一種文化，用以支持所有性別的平等育兒方式，當父母獲得企業的支持以平衡工作與家庭的需求時，就能夠消弭性別間的差距，使每個人在職涯成長中更進一步。」圖／業者提供

瑞典國內慷慨周全的育兒假享譽全球，而 VOLVO 的 「Family Bond」 政策深受則深受其影響所啟發，在近幾十年的歲月中為父母與孩子帶來實質上的幫助，此一計劃是於 2019 年歐洲、中東與非洲地區啟動的育嬰假試驗計劃後進行的，該計劃的申請人中父親的比例有46%。為此，VOLVO 的 「Family Bond」 全球化政策比世界上各地已施行的政策更具包容性、提供的支援也更廣泛，其中包括所有合法註冊的父母，如收養、寄養或替代家庭之父母，更囊括同性伴侶的非生父母。 「這不僅只是為我們的員工所製定的新育兒假政策，而是 VOLVO 公司文化與價值觀的最佳展現。」VOLVO 企業職能部門負責人 Hanna Fager 如此表示，「我們期許能領導汽車產業的變革，制定出全新的全球員工準則，透過讓所有 VOLVO 員工擁有帶薪育兒假，進而縮小性別間的差距，並使員工職涯的可能性更加多元，並更進一步提高我們的績效與業務。」



