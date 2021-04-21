全新「亞伯樂14年 單一麥芽蘇格蘭威士忌」獲雙金肯定 雙桶熟成的醇厚風味共創雙人舞之美

以百年匠心獨具的工藝堅持及臻至完美的雙桶勾兌技術聞名，受到品酩家與各界品味紳士們熱愛的「亞伯樂（Aberlour）單一麥芽蘇格蘭威士忌」，更是法國銷售第一的單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌，日前推出全新的「亞伯樂14年 雙桶單一麥芽威士忌」，這款全新佳釀是由首席釀酒師以頂級 Oloroso 雪莉桶及高比例初次裝填波本桶封存14年到顛峰熟成，小批次手工慢作，勾兌出純粹的波本桶及極緻雪莉桶的雙桶風味，層層推疊出香草蜂蜜、甜熟櫻桃的香氣及黑莓果醬的口感猶如雙人共舞之姿，以絕佳的默契與完美的交融，譜出亞伯樂 14 年的絕美雙韻。推出後已榮獲烈酒競賽金牌殊榮肯定，在 2020 年國際大賽 IWSC 和 ISC 上雙雙贏得了金牌榮譽，多項金牌獎項加持，讓此款威士忌更顯突出造就出不凡絕釀。

台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示，遵循「行動勝過一切 LET THE DEED SHOW 」的信念，亞伯樂低調內斂，精益求精更高的品質、更好的工藝，以及更長久、更深刻的體驗。因為，一切喝了就知道，杯中的金黃色威士忌酒液，就是亞伯樂釀酒師們的最佳代言。

由絕佳天然水源釀造、淬煉出濃郁而辛香卻又微妙而優雅的豐厚口感，全新的「亞伯樂14年 雙桶單一麥芽威士忌」是亞伯樂酒廠歷年來難得的精心之作，使用由本利林（Benrinnes）山所流下來的甜美山泉水源，自然純淨的水質造就出金黃琥珀色酒液，位於斯佩賽中心位置的品牌釀酒廠，不單是有著絕佳的水質，並使用著當地亞伯樂鎮的優質大麥。堅持自嗅桶、選桶、蒸餾、裝桶、熟成至裝瓶，都依循傳統完成，成就出均衡香醇，多層次的非凡口感。

全新的「亞伯樂14年 雙桶單一麥芽威士忌」，完美的嗅覺平衡，層層堆疊帶出香草蜂蜜與甜熟櫻桃與牛奶巧克力香氣。口感圓潤綿密牛奶糖、黑莓果醬緊隨其後薑風味，充滿悠長而完美雪莉和波本桶平衡的尾韻。圖／業者提供

亞伯樂 14 年 雙桶單一麥芽威士忌，將存放 14 年以上，更高比例的初次裝填美國波本桶與西班牙南部頂級 Oloroso 雪莉桶的雙桶熟成，混合調製出非凡的醇厚飽滿口感，成就出精品工藝威士忌。小批次手工慢作，孕育出金黃琥珀色的清澈酒體，能感受出甜美香草和蜂蜜與成熟濃郁的櫻桃風味，其後，尾韻帶出圓潤綿密口感、黑莓果醬緊隨其後辛香風味。每一口皆能領略百年家傳匠藝的堅持，口感豐富又層次平衡，醇厚圓潤的獨特風味。

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