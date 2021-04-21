SUBARU竹北竹立展示暨售後服務中心開幕

SUBARU持續佈建經銷通路 提供更全面的專業服務

在拓展經銷通路的佈建上，SUBARU台灣意美汽車並未受疫情影響而延緩腳步，持續深耕台灣市場，而為滿足全台最重要的科技重鎮周邊生活圈所需，繼新竹、苗栗之後，SUBARU竹北竹立展示中心正式投入營運，因應竹苗地區與日俱增的購車及提升售後服務量能之需求。

新竹科技重鎮之蓬勃發展實力無庸置疑，不僅房地產飆升、購物中心消費力更是驚人，也吸引各家車廠進駐，積極深耕竹苗地區的SUBARU竹立汽車，為具體實現對竹苗地區客戶的服務與承諾，持續投資成立第三座全新展示中心，隨著SUBARU竹北展示中心的成立，將提供竹苗區顧客最親切的賞車體驗以及最全面的專業服務。

SUBARU為推廣美好的戶外生活體驗，特別舉辦「SUBARU山岳達人全台巡迴講座」，2021年4月19日起至5月26日止開放線上報名，歡迎嚮往山林之美的生活探險者報名參加。圖／業者提供

都會精緻型態的賞車空間 提供舒適無壓力的賞車體驗

全新SUBARU竹北竹立展示暨售後服務中心坐落於竹北汽車街上寸土寸金的精華地段，佔地總面積700坪，不僅鄰近新竹工業區、新竹科學園區及竹北新市政與商圈外，人潮及車流量龐大，周邊生活圈更是十分便利。以全方位功能精緻型態規劃的SUBARU竹北展示中心，其軟硬體設備與陳設皆依日本原廠規範打造，百坪面積可同時展示6輛SUBARU新車及貴賓專屬停車場，在專業銷售團隊親切服務之下，提供消費者最舒適而無壓力的賞車體驗。



以全方位功能精緻型態規劃的SUBARU竹北展示中心，百坪面積可同時展示6輛新車及貴賓專屬停車場，在專業銷售團隊親切服務之下，提供消費者最舒適而無壓力的賞車體驗。圖／業者提供

全方位服務保修中心 提供車主無微不至的服務體驗

全方位服務保修中心導入日本原廠規格的接待流程和維修技術，維修區共設置8個專屬工作位，採用全功能維修保養型態的設計，服務內容包含一般例行保養、3D紅外線精準專業定位、車輛各式維修、保險理賠、鈑金與烤漆作業，在專業技術團隊的合作下，大幅提高整體保養維修作業效率，為與日俱增的SUBARU車主提供無微不至的服務體驗。 全台持續佈建通路網絡的SUBARU台灣意美汽車，隨著竹北展示中心的成立，全台已有20處授權展示中心及23處授權服務廠，未來仍將持續與全台各地區授權經銷密切合作，拓展最完整的經銷通路與服務據點。有關SUBARU全台各地展示中心與服務廠資訊，瀏覽SUBARU台灣意美汽車官方網站https://www.subaru.asia/tw/zh/home/或致電SUBARU客戶服務專線0800-486-168洽詢。