BMW Touring Festival聚集全台車主 Chill出風格新生活

在BMW的理念中，豐富車主的日常是品牌持續追尋的目標。把握天氣微涼的暮春之際，BMW總代理汎德於日前在台中麗寶落羽松林大草皮舉辦「BMW Touring Festival」，集結全台最懂生活的BMW車主們，在BMW Touring車款的陪伴下，愜意徜徉在溫暖微風之中，大啖餐車美食、享受Live搖滾樂、體驗風格DIY手做課程，以車會友、相互交流，現場氣氛熱絡、笑聲不絕於耳，「BMW Touring Festival」年度野遊盛典用風格玩出品味生活新高度。



舞台上邀請到擁有多元音樂曲風的知名樂團─告五人獻唱多首歌曲，讓「BMW Touring Festival」成為全台最Chill的感官饗宴。圖／業者提供

在藍天白雲與翠綠落羽松相互映襯的自然美景中，「BMW Touring Festival」聚集全台超過300輛BMW車款與近1,000位喜愛BMW的車迷朋友，透過精心設計的多個體驗區，帶領車主與家人體驗一場無拘無束的品味嘉年華！現場提供風格DIY手作課程體驗，為親子打造美好時光，一同體驗工業風木作與手感編織課程，將生活中的點滴化成創作靈感，回歸最純粹的快樂。在孩子的雀躍笑聲與車主們的聊天聲音間，舞台上邀請到擁有多元音樂曲風的知名樂團─告五人獻唱多首歌曲，放鬆旋律搭配療癒歌聲，讓「BMW Touring Festival」成為全台最Chill的感官饗宴。難得遠離塵囂的快樂時光，不能沒有美食佳餚相伴，活動現場可以看到來自全臺灣的餐車美食，舉凡創意異國料理、精緻甜點咖啡，滿足視覺與味覺的山海野味，瞬間解放眾人挑剔的味蕾。同時，「BMW Touring Festival」蒐羅許多風尚選物品牌，無論是山系車友喜愛的登山、露營用具；抑或是海系車友熱愛的渡假穿搭與海灘選物，車友們在活動間為生活添購質感小物，用獨到的品味展現BMW車主一貫的率性風範。

全新BMW 330i Touring M Sport Midnight Edition夜型版於活動首度現身，備受眾多車迷朋友喜愛。圖／業者提供

風格盛典最不能缺少的時尚夥伴─BMW 3系列Touring及BMW 5系列Touring同樣帥氣現身活動現場。現場展出的全新BMW 330i Touring M Sport Midnight Edition夜型版兼具運動風格與前衛設計語彙，以黑色高光澤水箱護罩搭配個性的黑色排氣尾飾管，並用上19吋M款專屬雙輻式791 M型黑色輪圈與紅色M款煞車套件，呈現品味獨具的曜黑風格，內蘊其中的創新科技與過人操控，更使理性與浪漫在全新BMW 330i Touring M Sport Midnight Edition夜型版身上一次實現。全新BMW 5系列Touring則提供新世代領袖另一種美好人生的體現方式，優雅穩重的風格設計與長軸距構築出寬敞舒適的車內空間，結合車壇首創的iPhone手機數位鑰匙功能、全方位的BMW Personal Copilot智慧駕駛輔助科技等先進科技，滿足旅行車車主浪漫且豐富多樣化的生活面貌。無論你喜歡露營或是衝浪、享受都市或鄉村，BMW Touring車款絕對是您品味延伸的絕佳夥伴，除有融合經典元素與前衛美學的外型設計，豪華、機能的內裝鋪陳更將每一趟的旅程變成一種享受。迎接夏日時光的到來，就用BMW Touring車款─這最具風格的存在陪你體驗山海風景，帶您品味生活中的美好片段。

全新BMW 5系列Touring帥氣現身「BMW Touring Festival」活動現場，風格外型吸引許多車迷朋友的目光。圖／業者提供