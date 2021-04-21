文博會「拼一塊美好宜蘭」4/21-25松菸登場

「2021台灣文博會宜蘭縣主題展區」今（21）日於松山文創園區登場，此次以「拼一塊美好宜蘭」為主題，透過四大面向展示在地創新能量，宜蘭縣政府文化局長呂信芳特別帶領多家業者於展區進行交流，並力推「JINHO宜蘭敬好生活」文創品牌，期待邀集更多優秀夥伴加入團隊，讓縣內外民眾看見宜蘭的無限潛能！

「JINHO宜蘭敬好生活」是由宜蘭縣政府邀集在地文創夥伴，攜手共創專屬宜蘭特色的文創品牌，以「宜蘭隊」之姿齊力累積能量；因此主題展區融合敬好生活元素，傳達人們將傳統文化與創新匯聚、共生於此，鼓勵不同族群文化一同參與，拼出美好生活之地，也再次呼應今年臺灣文博會主題「匯聚相信的力量」，為共同的信念不斷邁進。

四大主題單元詮釋宜蘭生活創意

此次展區以「村落的風景」、「多元宜蘭」、「桌上的老屋」、「療癒的力量」展現四種宜蘭生活的創意感受。

近年隨著地方政府積極推動，青年返鄉已成地方創生的新主力，文化與藝術的融入更為地方帶來豐沛色彩。在「村落的風景」中，可細細欣賞以瓷器與陶器工藝，創作出具地方故事的圖騰、造型作品，展現專屬於宜蘭村落生活的自然美學；「多元宜蘭」則介紹深具地方特色的原民品牌與獨特天鼓樂器，讓民眾深刻感受文化與時尚的碰撞，挖掘出在地不同角度的獨特魅力。

2021臺灣文博會宜蘭縣主題展區—拼一塊美好宜蘭會聚8家在地文創生活品牌，上排由左至右為「三星四季青花瓷」、「手腳日常」、「己文堂」、「子村鼓物工作室」，下排由左至右為「小磚疊疊樂」、「廣生藥房」、「懶洋洋製造所」、「LOKAH」。圖/業者提供

而「桌上的老屋」突破建築媒材的限制，將傳統元素結合手作工藝，轉化紅磚與壓花玻璃的應用，發展出復古又迷人的小磚屋及壓花玻璃器皿，令人驚豔不已！「療癒的力量」透過由老字號製香品牌及百年藥店的翻轉，將香與藥籤文化透過創新體驗與跨界合作，成功轉型傳統產業，讓相傳的技藝與記憶得以延續傳承。

值得一提的是，此次展出的宜蘭品牌中，有甫獲2021台灣文博會文創精品獎、2020金點設計獎的「子村鼓物工作室」，2017和2018年連續榮獲「文創精品獎」和「金點設計獎」的「三星四季青花瓷」，及曾獲《國家優良品質獎》的己文堂等在地優秀業者，歡迎大家4月21日至4月25日至松菸北向製菸工廠1樓－宜蘭縣主題展區參觀，相關資訊可至宜蘭中興文化創意園區官網（ https://chccp.e-land.gov.tw/ ）、JINHO宜蘭敬好生活粉專（ https://www.facebook.com/yilanjinho ）查詢。

【2021臺灣文博會宜蘭縣主題展區—拼一塊美好宜蘭】

展期：2021年4月21日至2021年04月25日

時間： 4月21日（三）- 4月22日（四）10:00~18:00；4月23日（五）- 4月24日（六）10:00~20:00；4月25日（日）10:00~17:00

地點：松山文創園區（臺北市信義區光復南路133號），北向製菸工廠1樓