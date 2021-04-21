維多麗亞酒店vs唐寧茶 玫璨茶舞 唐寧午茶宴饗 陪媽媽品味午后英倫風情

最近維多麗亞酒店與TWININGS唐寧茶合作，於la FESTA義大利餐廳推出一款「玫璨茶舞．唐寧午茶宴饗」的母親節聯名下午茶套餐，以數款挑動味蕾的精緻小點，搭配很有畫面的階梯造型，再配合唐寧茶具組，呈現出視覺與味覺的雙重享受。讓媽媽們不用出國，也能輕鬆品味濃濃的英式貴族及百年唐寧茶飲文化的優雅與醇香，讓下午茶手機先拍，也要恣意品味午後食尚。

此次下午茶套餐由西餐總主廚簡郁峯用心打造，將推出兩波主打餐點，再搭配唐寧茶主打的新品-「蝶舞花園玫瑰紅茶」，這款唐寧頂級鉑金系列茶款，運用濃淬方式淬取，讓茶湯風味與甜點可達到完美極致平衡。第一波套餐精選3款鹹點與5款甜點，鹹點部分包含選用鴨肝製作的「鴨肝慕斯布里歐」、及結合菠菜與燻鮭魚口感清爽的「燻鮭魚菠菜卷」，還有鮮蝦及甜哈密瓜組合而成的「鮮蝦蜜瓜盅」，口感都很特別。5款甜點則融入唐寧鉑金系列4款茶品，而且都是視覺及味蕾兼具的，如：天鵝玫瑰泡芙、玫瑰莓果蛋糕、莓果茶紅心芭樂乳酪、杏仁伯爵覆盆子蛋糕、以及加入鳳梨元素的「夏戀鳳梨奶酪」等精緻小點，多層次的口感值得細細品味。

全新精緻的TWININGS茶，打造出「唐寧綺想花園空間」。圖／唐寧茶提供

第二波套餐為母親節改良版限定套餐，主廚特別推出適合媽媽品嘗的兩款甜點及一款鹹點，如以玫瑰為外型的「甘菊檸檬塔」，一入口就散發出洋甘菊花茶的香氣;還有以愛心形狀點綴成珍珠項鍊造型的「莓果樂園」，搭上唐寧胭脂莓果茶的果香，鹹點「番茄起士鮭魚卵」則由新鮮鮭魚卵搭配小番茄，造型可愛，就是要讓平日辛苦的媽媽們，輕鬆體驗五感飲食美學。

「玫璨茶舞．唐寧午茶宴饗」經典雙人下午茶套餐，每套900元+10％，包含兩人份咖啡或茶，第一波自即日起至7月23日、第二波母親節限定自4月9日起至5月31日止，週一至週日、每天下午3時至5時限量供應。訂位洽（02）6602-5671維多麗亞酒店la FESTA義大利餐廳，或上官網https://reurl.cc/bzeX6o了解該午茶內容。

配合漫步英倫玫瑰下午茶一泊二食住房專案，可入住全新英式黑白簡約風格客房。圖／維多麗亞酒店提供

另外，除了聯名下午茶套餐，維多麗亞酒店也推出「漫步英倫玫瑰下午茶一泊二食住房專案」，配合專案可入住三月全新裝修完成的英式黑白簡約風格客房，並享用唐寧聯名經典雙人下午茶套餐，感受英式貴族般的時尚旅宿新體驗。