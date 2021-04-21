有價值的藝術 是真正的藝術無價

古今中外“藝術”就是藝術家對美學與精神表達，藝術作品會讓觀看者產生共鳴與感動…

王公貴族與上流階級與之共鳴而開始了收藏藝術品的交流！

By-藝評家林岩衛博士說，有價值的藝術…是真正的藝術無價！

收藏藝術在繪畫藝術市場有分二類：

舉凡讓觀者感動的創作，包含議題與技法，也許尚在學習的學生或素人藝術家，也值得欣賞或收藏！

另一為藝術創作與藝術市場的價值，保值乃至增值的概念！

這樣作品視為（藝術貨幣）具特殊技法、創作議題、視覺表達、不分國界且令人感動的視覺美學呈現，此類作品較易被國際藝術市場接受，可能成為增值的國際藝術作品（國際藝術貨幣）這需要精準的眼光與藝術市場策劃！

林小南的作品，以鋼琴葉、吉他鳥、和弦屋、鋼琴路與大地結合…繽紛、歡愉、療癒，以音樂在童話世界裏天馬行空，進行“自我療癒”並在繽紛美學中攝受“愛的力量”其作品具國際藝術發展的可能性！

如此療癒的作品，來自她的成長過程與內心世界…

她~出生於父親打零工與母親拾荒的貧困家庭，童年與哥哥伴隨母親拾荒，衣物玩具總在回收撿拾中滿足小南的穿用，回收場與拾荒的沿路，成為她與哥哥的遊樂場…上小學後父母開始推起攤子賣小吃，童年的小南成為父母的小小幫手洗碗工！

她從小樂觀的天性，愛唱歌、愛塗鴉…她快樂、她努力、她畫畫、她唱歌、這些的“快樂”，每每在比賽中得獎，她知道，總有一天可以快樂的出人頭地…

林小南~自小無憂無慮在“貧窮”中快樂生長，天養天成的她，在無求的快樂養份中創作，她的藝術動力，要讓世界充滿歡樂，不受貧窮打擊，她用繪畫分享，正向樂觀面對世界，其作品呈現讓人充滿“療癒”的幸福感動！

歡樂與療癒”正是讓我感動的創作議題！

我喜歡她的創作發想…

我感動她對繪畫探索…

進行“自我療癒”的藝術創作…

她的創作技法與發想，在藝術領域的執著與努力，是成為“國際性畫家”的可能性！

藝術限於各種因素無法收藏時，人人依然可以親近藝術、觀賞藝術、觀看藝術家的創作，靜下心來感受藝術與藝術品，帶來的內心對應與受藝術的感動…

當您經常觀看藝術時，藝術家的創作發想與之相應而感動時，藝術種子已悄悄然的…在您心中發芽…

您將會發現，藝術豐富了您的想像力，讓世界變得更美好…

我認為…藝術是絕對“聖潔”的美好視覺！