寵愛媽咪來北投麗禧 名字有「麗」或粉紅衣著泡湯送面膜 另推頂級SPA．溫泉寵媽優惠

北投麗禧溫泉酒店也加入近來很夯的姓名梗，搶商機母親節。5月7日至9日推出尋找美「麗」媽媽、麗禧狂「粉」限時活動，只要姓名中有「麗」字的女性，或身著粉紅色衣著與配件來北投麗禧露天風呂、湯屋消費，可免贈房客最愛伴手禮「淨白保濕面膜」一片；5月7日至6月4日期間更加碼推出「寵愛媽媽3999專案」，可享價值6,200元的頂級SPA療程60分鐘搭配豪華露天風呂，盡享冷熱溫泉池、石板浴、蒸氣室、烤箱等，帶媽媽好好紓壓放鬆又變美。

北投麗禧溫泉酒店以大磺嘴第一口泉出名，一直是網路票選的最佳溫泉，泡完後皮膚光滑柔順，也讓麗禧的白磺泉享有「美人湯」美譽，是不少名媛貴婦最愛泡湯的口袋名單。這次母親節，麗禧推出尋找美「麗」媽媽、麗禧狂「粉」的活動，姓名裡只要中有「麗」字的女性顧客或當日穿著粉紅色衣物或配件者，來露天風呂與湯屋消費就送麗禧自有品牌「淨白保濕面膜」一片，讓媽媽們身體享受著白磺泉滋潤，也能讓保養美美的臉龐。

北投麗禧推出限期一個月「寵愛媽媽3999專案」，讓媽媽們盡享最熱銷的60分鐘東方經絡療程，再享用露天風呂。圖／北投麗禧提供

北投麗禧自有品牌「儷漾SPA」也同步於5月7日至6月4日推出為期一個月「寵愛媽媽3999專案」，內含60分鐘東方經絡療程及露天風呂使用一次，原價6,200元，下殺約6.5折只要3,999元，提供英國進口Tisserand頂級精油與芳療師，以純熟的經絡按摩技法讓媽媽們都能獲得身心靈的舒緩與解放，同時又能在挑高9米、百坪大的露天風呂，享受初春時節的溫潤白磺泉，預估透過該專案可開拓更多女性客群。可預約（02）2898-8888。