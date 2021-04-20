2021年藝流春季拍賣會總成交額新台幣1億7,511萬元圓滿收官

藝流2021春拍-LOT002 秦松 女體 182×93.5cm 綜合媒材紙本 成交價NTD141萬6仟元。圖／台北長流美術館提供

2021年藝流春季拍賣4月17日舉槌開拍，持續引領藝術界時代風尚，推出生貨珍品底蘊深厚，隆重呈獻名人舊藏專題，承傳有序質量俱佳，吸引各方藏家於現場、書面、電話及網路平台踴躍競逐，佳評如潮。總成交額新台幣1億7,511萬元，整體成交率逾七成圓滿收官。

西畫專場全數成交 華人藝術收藏指標

現代藝術旗手秦松〈女體〉以半抽象幾何結構搭配鮮明的平塗色塊，呈現女性特質的想像與詮釋，探索純粹繪畫，表現自由畫思，拔得本場頭籌以141萬6仟元台幣成交。全方位的藝術設計家胡宏述〈瀲〉，其繪畫以黑白抽象挑戰既有中國水墨畫的獨特性，用西畫媒材表現出東方水墨的核心氣韻，深受藏家青睞，以 129萬8仟元台幣落槌。

文物專場華美雋永 北宋汝窯奪得頭魁

拍場上耀眼之星，仍屬一器難求的汝窯瓷器，〈北宋 汝窯天青釉洗〉釉色潤澤沉穩，細密裂紋開自然分佈，價格從起拍價開始不斷向上攀升，以3仟658萬台幣成交榮冠全場。另件端整精緻的〈明宣德 青花藏文腰款高足碗〉也不惶多讓，宣窯以青花勝而聞名於世，藏文紋飾呈現青花瓷的文化交流脈絡，以2仟950萬台幣成交寫下佳績。

書法專場名宿匯聚 皇室書風神氣充腴

葉赫那拉 杏貞(慈禧太后)〈行書 晴川藻景〉為皇太后御筆之寶，書體平整嚴謹，字面有萬里晴空下，山川明麗倒映於水中之景觀美意，獲專場第一，以118萬台幣成交。八歲時獲慈禧太后賞誇「本朝靈氣都鍾於此童」的溥儒，被譽為台灣三百年來帖學第一人，常見其書法作品用楷書表現書藝，加上其筆墨及用紙精良，更體現文人風雅，溥儒〈楷書 四言春楣〉於庚子春月為雲之先生所書寫，以88萬5仟元台幣成交 。

水墨專場丹青妙筆 大匠之門齊老領軍

齊白石一生創作頗豐，貝葉草蟲一直是受藏家喜愛的題材，齊白石〈見葉知秋〉構圖舒朗有致，秋葉草蟲造微入妙，以點睛之筆工寫結合，用筆俐落且層次俱足，生動傳神，一來一往競價熱絡，以1仟180萬台幣高價成交。另件〈紫藤飄香〉以寫意筆觸描繪了花繁葉茂，大師筆下的紫藤花穗燦若雲霞，有紫藤掛雲木、花蔓宜陽春的景致，以354萬台幣成交。

名人舊藏同沐輝煌 群英薈萃傲視全場

名人舊藏專題帶來連連高潮，工筆重彩名家于非闇〈五色鸚鵡圖〉為本次圖錄封面作品，此作來自「北平第一名廚」白永吉舊藏，從名家題跋中可見證春華樓為當時文人學者交流的地方，作品本身畫工精麗讓不少藏家出價競奪，以224萬2 仟元台幣亮麗成交。來自近代著名的實業家周叔弢舊藏的齊白石〈蟲草冊頁〉，藏印「弢翁珍玩」，題簽「齊白石先生草蟲冊」，經絡繹不絕激烈角逐，以212萬4仟元台幣高價成交。

藝流國際拍賣公司黃士峰董事長表示：藝術市場進入探尋藝術價值的成熟階段，選擇多元收藏品類、調整藝術金融組合、思考收藏核心意涵，帶動拍賣市場轉型。瞻望新的一年，藝術投資藏有機遇，感謝各界藏家鼎力支持，名人舊藏專題廣獲好評，熱門拍品買氣暢旺。藝流國際拍賣掌握藝術市場脈動，兼顧不同藏家族群對於藝術精品與日俱增的興趣，驅動藝術財富管理的購藏信心。

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