品嘗破曉前非凡美味 首選台北喜來登安東廳 法國白蘆筍饗宴

連法王路易十四都無法抗拒的頂級美味「白蘆筍」來了！台北喜來登大飯店館內頂級牛排館安東廳即日起推出「法國白蘆筍饗宴」套餐，每位3,980元+10％。嚴選來自法國產區的白蘆筍，每年僅有4月底至6月初、短短40天可品嘗，以獨特香氣與鮮嫩口感，一直深受皇室貴族喜愛，因而有「國王的餐食」美譽，是饕客們夢寐以求的逸品。

安東廳主廚張守義表示，這次饗宴只選用直徑2.8至3公分的法國頂級白蘆筍入菜，直徑越粗則越名貴，不因生長顯老反而更加鮮甜多汁。在料理上強調簡單而純粹，呈現白蘆筍的多重風情。套餐前菜是將白蘆筍汆燙軟化後以奶油煎出香氣，搭配半熟水波鵪鶉蛋與清甜碗豆泥；「天使甜蝦奶油濃湯」將白蘆筍打成細滑綿密的濃湯，與烤至半熟的阿根廷天使紅蝦搭配，馥郁蝦鮮烘托白蘆筍清甜交織出絕佳風味。而最經典的白蘆筍食法佐靈魂醬汁-荷蘭醬及藍蟹肉，濃郁微酸的滋味與雲朵般的輕盈質地，帶有炙燒後的脂香更顯甜美。饗宴重頭戲「炙烤和牛紐約客」則選用來自澳洲M9等級的和牛，肉質鮮嫩且油花均勻的頂級和牛搭配白蘆筍與雲林黑蒜，濃厚肉汁配上白蘆筍的鮮甜與黑蒜的酸美相互得宜，享受屬於饕客的季旬美味。詳情洽台北喜來登訂席中心（02）2321-1818，或上網： sheratongrandtaipei.com。