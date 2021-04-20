桃園市慶祝農民節大會

110年度慶祝農民節大會因為疫情延後於今(20)日舉行，今日恰逢24節氣中穀雨，此節氣時天氣溫和，雨水增多，有利於穀類農作物的生長。會中，桃園市長鄭文燦親自出席頒發各項競賽獲獎的傑出農友及績優單位，感謝農友們的辛勞，鄭市長指出桃園市在各項全國農業競賽中屢創佳績，觀音區農會、龜山區農會及大園區農會等3家，榮獲全國第14屆農金獎獎項，表現優異，代表農會有良好的風險控管及績效表現，並且在農業推廣上，桃園市農會，榮獲農委會第一屆幸福農村金推獎，亦展現桃市於農業推廣工作的優異成果。

值得一提的是今年由桃園市農民吳成富，獲選第32屆全國十大神農之一，對桃園農業是極大的榮譽與肯定，另在茶葉產業方面亦榮獲2020全國優質東方美人茶評鑑頭等獎、2020全國部分發酵茶製茶技術競賽-條形組季軍等諸多獎項，在稻米產業方面，臺灣稻米達人冠軍賽新屋區農友蘇柏嘉及楊梅區農友葉時帖雙雙入圍，新屋區農會更是一舉入圍多項獎項，包括精饌米獎台灣好米組、台灣有機米組及稻米產銷契作集團評鑑優良業者，顯示桃園產出的農業產品品質備受各界肯定 。

除了在全國競賽中獲獎的傑出農友、團體外，還包括桃園在地的傑出農民、傑出農家婦女、行政院農業委員會石門管理處優良水利小組組長、行政院農業委員會桃園管理處優良水利小組組長、農糧產業生產績優及有功人員、優良農事小組組長、優良產銷班幹部、優良家政班幹部、優良青年農民、優良四健會員、服務績優人員，以及服務滿20年資深績優人員，總共表揚165項推展農業有功獎項。鄭文燦指出，自104年起即以劃設10個休閒農業區、成立100家休閒農場為目標，並在農業局轄下成立休閒農業科，積極推動休閒農業，迄今已成功劃定10個休閒農業區，並已達成104家休閒農場，110年度亦向中央提送4區休閒農業區爭取劃定，並持續受理休閒農場籌設相關業務，以持續推廣休閒農業，促進桃園的觀光發展。

農委會從107年1月11日開辦的農民職業災害保險，為讓農友從農工作過程更有保障，特別編列預算補助農民自負額一半保費，桃園農民最多只需負擔7.5元，桃市至110年已有1萬4,050名農民來投保，投保率達30%，列位全國第五，並持續邀請多農民來投保，另於去年底修正部分條例，在今年6月農民可選擇「增給傷害給付」項目，並將農村短期雇工納保，以提高農民保障。另據了解，桃市農漁會存放成績亮眼，農漁會信用部截至110年3月底止，存款總額1,184億2,260萬7,000元、放款總額656億5,752萬1,000元、當期損益總額為1億4,903萬8,000元；存放比率51.64%、逾放比率0.27%，各農漁會信用穩健，均有盈餘。

除此，為鼓勵桃園市各級農漁會信用部持續穩健經營，以建構完整及健全之農業金融體系，在市府持續大力宣傳與農漁會推廣之下，截至110年3月底桃市各農漁會經常往來客戶平均換摺率提升為90.06%，且政府每5年辦理1次全國農林漁牧普查，普查對象為經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動之業者，普查結果將作為國土規劃、糧食安全、農業輔導策略之重要基礎參考資訊；今年排定在5月1日至6月30日進行普查，桃市規劃動員調查人力約560人，全市約有5萬多家農戶受訪。桃園市農業局局長郭承泉表示，展望未來桃園市府會持續推廣休閒農業，結合農業與觀光的模式，將產值發揮到最大化，支持農會、照顧農民、發展農業的責任，提供各方面的協助，在預算編列上也給予最大的支持，減輕農民的負擔，落實建構綠色農業生態城市，讓桃園出產的農特產品更加優質，民眾食用可以更安心，打造出全國人民安心的農產品品牌。