桃園博愛商圈發表藝術成果暨特色市集

當傳統商圈遇上新穎創意，能夠擦出什麼樣的火花？歷史悠久的桃園市博愛商圈，從前被稱為「桃園西門町」，以200年歷史的景福宮為中心，擴展到周圍的博愛路、中正路、廟後夜市一帶過去為大廟商圈，坐擁不少百年老店，是桃園建城後的商業活動起點，但隨著商圈轉移昔日榮景不再，舊商圈活化已刻不容緩。

為協助商圈發展，由經濟部中小企業處、桃園市政府指導，桃園市博愛特區文創商業發展協會聯合主辦，委託財團法人中衛發展中心規劃推動的「109年度推動商業街區高值化輔導計畫-博愛商圈輔導案」， 依據商圈發展需求課題，以商街組織發展、營造街區環境、商圈元素設計及強化商圈特色為主要目標，透過建立特色體驗、數位工具、行銷為主為主要輔導核心，以「博愛古城風華再現」為主題，以曾任中華民國版畫學會秘書長的賴振輝老師為首，帶領友點子版畫工作室共20餘位版畫藝術師進駐博愛商圈，執行「在地文化商品開發」及「街區藝術設計製作」，透過藝術家的創作，將古城區博愛商圈繁榮式微的困境，引入當地藝術家的人文觀點，賦予街區閒置空間新的生命和場域。

「博學古城‧愛遊藝術」博愛商圈公共藝術成果發表會暨特色體驗市集，現場貴賓共襄盛舉。圖╱中衛發展中心提供

以古城區大廟周邊為題材，展開各項創作，為了重現桃園古城區的風華記憶，以公共藝術浸潤空間的手法，將藝術設置與空間融合一體，選擇景福宮廣場大樹與十五街庄福德宮旁徒步廣場，設置「古城好時光I、II」兩座公共裝置藝術，保留桃園古城之光輝歲月，希望重拾博愛古城風華，創造生活文化消費體驗。以及在博愛古城區核心發展街區中，徵選包含大爵商務飯店、博愛生活文創館、精并寶石號、鴻翔禮服旗袍專家、源晟烘焙坊、豪華少爺西服、花草家、鴨肉榮、吉他學院、寶祥鐘錶、阿和潤餅及八幡居酒屋等12個店家做為首批示範亮點店家，設計製作代表店家的標章（門牌），讓街區閒置空屋及老店都注入新血，同時為加速中小型店家數位轉型，導入與建立店家應用數位工具習慣，並可累積營運相關數據或資料，分析顧客消費習性，奠定後續長期數位化經營基礎。

桃園市政府經濟發展局郭裕信局長為「博學古城‧愛遊藝術」勉勵，期許「博愛古城風華再現」。圖╱中衛發展中心提供

桃園市博愛特區文創商業發展協會理事長張得均表示，桃園城市快速發展之際，呈現嶄新面貌，也留存古城區的迷人風情，舊城區未來也將規劃桃園新站、捷運綠線等重大建設，達成新舊共榮，藉此帶出桃園舊市區商圈新意象，希望促進各界瞭解地方的發展足跡，並體會早期特有的商業容貌延續至新世代的美好，使得在地市民能以桃園舊城地區商圈為榮，再創商圈話題與亮點！

「博學古城‧愛遊藝術」特色體驗市集，現場也有集章換禮品活動，再創商圈話題與亮點。圖╱中衛發展中心提供

「博學古城‧愛遊藝術」博愛商圈公共藝術成果發表會暨特色體驗市集，於4月16日至18日一連3天在大廟前廣場登場，首日記者會由桃園市政府經濟發展局郭裕信局長、桃園市博愛特區商業發展協會張得均理事長、桃園市政府文化局莊秀美局長、桃園市政府研究發展考核委員會吳君婷主任委員、財團法人中衛發展中心王世昌處長、景福宮副主任委員陳正忠、友點子版畫工作室游裕德總監、桃園市議員陳美梅、桃園市議員黃家齊、立法委員鄭運鵬團隊代表、立法委員萬美玲團隊代表、桃園市議員黃婉如團隊代表、桃園市議員林政賢團隊代表、桃園市議員李光達團隊代表、桃園市議員簡智翔團隊代表共襄盛舉。現場也邀請文創市集、青農等微型業者進駐擺攤；現場民眾也透過集章換禮品活動，一覽博愛商圈內的亮點示範店家，感受版畫藝術、文化創意與傳統商家融合而成的文化底蘊。