煙波為水資源行動發聲　與世界展望會合作舉辦專案

台灣遇百年大旱， 在水情吃緊的狀況下，如何節約用水、珍惜現有的水資源是全體國人當前的最大目標。煙波國際觀光集團特與台灣世界展望會合作舉辦「一起守護水水的地球」系列活動，一起為水資源行動發聲。希望能提高此議題討論聲量，讓更多人正視水資源危機。煙波國際觀光集團在台灣深耕逾二十載，堅守自身核心價值－與在地「共好」，並致力於發揮企業使命，不遺餘力投入環保資源議題，此次與世界展望會合作，希望可以發揮共同的影響力，呼籲更多民眾響應捐款行動，並用實體活動的方式讓旅客建立珍惜水資源意識。

在許多發展中國家，水資源匱乏的問題極其嚴重，孩童與水的距離遙遠到難以想像。據統計，全球婦女及孩童每日取水時間加總約2億個小時、平均每日要徒步6公里才能取到約20公斤的水、每天有超過800位5歲以下孩童因為水源不衛生而造成腹瀉喪命，面對這樣的窘境，台灣世界展望會持續於7國（柬埔寨、越南、印尼、尼日、馬利、剛果和史瓦帝尼），推行1至5年的水資源暨衛生服務方案，在對於水資源有迫切需求的計畫區，重點推行水資源暨衛生工作，持續為給孩童乾淨的水而努力。希望透過取得乾淨水源及構築完善的衛生設施之方式，改善孩童因瘧疾造成的疾病並提升就學率，讓他們在一個健全的資源環境下成長，爭取屬於自己生命的希望。



煙波新竹湖濱館舉辦護水集章活動，讓小朋友在互動過程中用更親近的視角認識此議題。三個集章點蓋章完成後,即可憑集章卡至香榭館 B1F俱樂部兌換限量禮品。圖／煙波國際觀光集團提供

煙波國際觀光集團表示，此次與台灣世界展望會合作推廣水資源行動，目的是希望能透過線上及線下的活動建立起旅客對珍惜水資源的認知，並讓更多人了解地球目前面臨的危機，呼籲旅客一同響應捐款，並從自身環保、珍惜地球資源做起！」。此專案之活動期間為04/12(一)至05/02(日)，實體集章活動於新竹湖濱館獨家舉辦，透過三個集章點的互動設計，讓小朋友以更親近的視角了解環境議題，集章完成即可兌換世界展望會限量禮品、捐款小卡及限量明信片。同時邀請關注環保及水資源議題的廣大民眾一起響應線上捐款－煙波集團水資源募捐款專戶：https://pse.is/3es3yk，專案募集之款項將直接資助台灣世界展望會「Water to Kids乾淨水 零距離」行動；另即日起煙波也於集團FB粉絲團舉辦抽獎活動，參加者有機會獲得新竹湖濱館萬元住宿券。一同為水資源議題發聲，用行動為地球盡一份心力。煙波國際觀光集團 官網：https://www.lakeshore.com.tw/ 。