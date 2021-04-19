台灣新益美舉辦「第54次分紅大會」 攜手邁向下一個18年

台灣新益美經銷夥伴熱力十足。圖／台灣新益美提供

台灣新益美「第54次分紅大會」，以開場秀「飛樂鈴揚」揭開序幕。圖／台灣新益美提供

營運堂堂邁入第18年的台灣新益美，日前假中興大學惠蓀堂舉辦「第54次分紅大會」。因逢新冠防疫期間，所有經銷會員均團結一致將口罩「戴好戴滿」，充分發揮最佳防疫精神。新益美集團總裁Graeme Clegg更以跨國視訊方式祝福該大會圓滿成功。大會以開場秀「飛樂鈴揚」揭開序幕，會中除頒發最佳推薦及星級、國王皇后授證之外，並舉行皮箱分紅及摸彩等活動，熱鬧又溫馨。

新益美集團副總裁暨台灣分公司總經理黃村煜。圖／台灣新益美提供

領導台灣新益美創造出輝煌成績的靈魂人物、新益美集團副總裁暨台灣分公司總經理黃村煜於分紅大會時表示：「產品是靈魂，經銷夥伴是後盾。」組織的形成是人，更來自熱情的心，新益美除了有優質的產品之外，他更感謝所有經銷夥伴18年來同心協力的付出。黃村煜說，下一個18年是屬於大家的，期待未來可培養出更多的領導者，一起翱翔萬里，邁向全世界。

台灣新益美2021年迎向30億業績。圖／台灣新益美提供

在眾多產業受到新冠疫情衝擊的情況下，許多公司因營運受到極大影響而縮手，台灣新益美卻反其道而行，砸下重資進行金流、物流、資訊流等科技整合，並推出「Line OA新益美數位新生活」創業平台，讓所有經銷夥伴可以在這個平台得到更多更直接的幫助。該平台除了金流物流的整合外，更把人流也一併整合起來。在這個事業平台上可以線上入會，在組織增員上速度更快、面向更廣、效率更好。除此之外，還有線上增員、新益美學苑線上報名、公司官網自媒體渠道也開始營運，帶領經銷商一起進入數位科技創新新紀元。

所有經銷夥伴熱烈期待的「皮箱分紅」。圖／台灣新益美提供

除台灣新益美亮眼的成績之外，近年來新益美在越南更異軍突起、成績一飛沖天。基於新益美18年來在台灣的成功經驗，在堅強的經營基礎下，完美的將產品及公司文化移植越南，在沃土上開滿美麗的花朵，新益美越南已成為亞洲傳直銷產業一顆最璀璨亮眼的星星。黃村煜表示，該集團在亞洲的佈局，繼越南的大成功之後，目前正積極規劃大陸及柬埔寨市場，預計今年下半年將正式啟動。