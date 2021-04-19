堅持MIT高品質　太元生醫打造自有品牌推向國際舞台

全球經濟變化快速，化妝品產業逐漸走向產品、市場及行銷通路變革「消費進化」時代。因應科技網路快速演進，台灣消費者容易取得國外美妝資訊，導致台灣化妝品牌競爭越來越激烈。太元生醫以科學家精神研發獨創化妝品原料，為台灣美妝市場注入一股新血，提供消費者實用且安心新選擇。

太元生醫總經理潘力齊表示，台灣雖擁有製作高品質代工能力，但原料卻掌握在國際大廠，有許多品牌長期須仰賴進口原物料，但因進口原物料成本高，品牌商想開發產品，卻因不瞭解合適原料和配套而吃虧，與國際品牌相較顯得相對弱勢。

潘力齊表示，為了克服台灣品牌商長期困境，率領研發團隊自創品牌，研發業界獨創原物料並堅持MIT，用專業打造最精準原料、配方、劑型至容器包裝設計定位，嚴格把關品質來源來生產最優質產品，在全球市場產生高競爭力，在國際展現高度企圖心。

科技業出身的潘力齊是名科學家 、 同時也是企業家，他擅長跨領域整合，融合東西方大師管理哲學做為企業指標，他曾經以第五級領導方式帶領大型企業轉虧為盈，如今他創立太元生醫，將致力將MIT獨家專利成功推向國際舞台領航者。

科技業出身潘力齊是名科學家、同時也是企業家。圖／太元生醫提供

太元生醫獨步全球研發能在室溫下穩定TUN-828®原料，可廣泛應用於各款化妝品與髮品，滿足消費者多樣需求。該關鍵技術已成功取得7個國家、8項專利，已有多家知名髮廊順利導入客製化產品，廣受消費者熱烈回響。近年也熱烈參與國內外各大型展覽，獲得國際品牌青睞，因此潘力齊更有信心未來將朝向全球化邁進。

即將於今年5月重磅回歸亞洲區域內首屈一指美容行業貿易盛會－中國美容博覽會(簡稱CBE)，雖 太元生醫 因疫情影響無法參加，但將透過線上以技術創新作交流，展示高品質產品，透過台灣獨樹一格專業服務，讓產品凸顯個性化、定製化與智能化，讓消費者能產生高度連結，MIT品牌能在世界站穩腳步。詳情請查詢：太元生醫粉專：https://m.facebook.com/TiUNicBiotech/