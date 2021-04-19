900元有找吃萬豪 台北萬豪Garden Kitchen推午間限定半自助餐 每人僅800元 六月底前用餐免收服務費

900元有找就能吃台北萬豪！搶攻自助餐市場，台北萬豪酒店全新推出「900元有找」半自助餐，吃得到「仙女系」水耕生菜BAR、還有各款熱食、純手工義式Pizza、現煮麵點與各式甜點、水果、哈根達斯冰淇淋，大人每位只要800元，孩童每位400元，且只要加價180元起就能享用主菜，「900元有找」半自助餐限週一至週五平日午間供應；6月30日前用餐可享免服務費優惠。

位於台北豪酒店一樓的Garden Kitchen，是深受上班族與許多家庭客人喜愛的餐廳。圖／台北萬豪酒店提供

台北萬豪酒店Garden Kitchen全新半自助餐，提供的「仙女系」水耕生菜BAR，特選以LED燈照射栽種的多款新鮮生菜，如芝麻葉、蘿拉蘿莎萵苣、奶油萵苣等，以及野生苦瓜、石蓮花、紫地瓜等超過20種蔬菜根莖類，搭配柑橘油醋、義大利頂級橄欖油、義大利陳年巴薩米克老醋等超過12款醬料，及數款果乾、堅果等，讓自助餐也可以吃時尚、吃出健康及「仙氣」！

至於自助餐檯則供應多款開胃菜，如：義式蜜瓜火腿、挪威煙燻鮭魚及冷肉起司等，並提供多款熱食：義式燉飯、義大利麵、Pizza、現煮麵點，且除了甜點與水果、飲品，還能吃到自助餐人氣最愛的哈根達斯冰淇淋BAR。如果加180元至1,380元，可加購享用各款主菜，包括：厚煎美國牛肉培根艾曼塔起司堡、爐烤肯瓊風味春雞、香煎海港魚佐煙花女番茄醬汁襯墨魚脆餅、煎烤法式羊排襯焦糖洋蔥泥、碳烤美國肋眼牛排8盎司及碳烤豪華海鮮盤等豐富選擇，適合三五好友、閨蜜聚會或與同事聚餐。上述價格需加10％服務費。訂位洽台北萬豪酒店Garden Kitchen（02）2175-7957。