臺體大＆美利達單車DIY夏令營開始報到 美利達自行車騎回家

根據調查，台灣青少年超過半數一天滑手機2至4小時，甚至超過5小時，現代的孩子不愁吃穿，平日功課壓力大，課餘則大都沉溺於手機，健康最需要的就是活動筋骨，家長們不妨可利用暑假為孩子安排一個動動手、動動腳且可學習獨立的健康活動。

即將於今年暑假7月上旬恢復舉辦的2021年「臺體大＆美利達單車DIY夏令營」今年已邁入第7屆，該夏令營是特別為國小高年級到國中階段學生所規畫設計的單車主題活動，透過4天3夜的課程給孩子們一個既可動動手又可動動腳的機會，學員可學會補破胎、拆裝車輪等實用的單車基礎DIY組裝要領及騎車安全、基本騎乘技巧，且在專人帶領下，騎著自己組裝的單車，進行一趟數十公里的單車逍遙遊，而最棒的是，活動結束後，學員將可獲得一部美利達鋁合金變速自行車，讓孩子們渡過一個好玩、實用又有意義的夏令營。

臺體大&美利達單車DIY夏令營將由專業技師團隊教導學員們學會DIY組裝單車、補胎。圖／美利達提供

臺體大&美利達單車DIY夏令營將由專業技師團隊教導學員們學會DIY組裝單車、補胎。圖／美利達提供

臺體大&美利達單車DIY夏令營將由專業技師團隊教導學員們學會DIY組裝單車、補胎。圖／美利達提供

該夏令營活動因歷年來皆由資深的專業單車技師與台體大師生組成的專業團隊帶領，因此，歷屆以來深受參加學員與家長們的肯定。今年的「臺體大&美利達單車DIY夏令營」活動共規劃兩個梯次，第一梯次為7/7~7/10，第二梯次為7/14~7/17，活動地點一樣在景色優美的東海大學，凡是國小五年級到國中三年級學生皆可報名參加，每梯次限額以60人為原則。

臺體大&美利達單車DIY夏令營將教導學員們如何正確安全騎車與學習基本騎乘技巧。圖／美利達提供

已邁入第七屆的「臺體大＆美利達單車DIY夏令營」所特別安排的單車逍遙遊，讓學員們能實際體驗自行車騎遊樂趣。圖／美利達提供

該活動參加者獨享超值2選1的報名回饋方案有A方案與與B方案，兩種方案內容皆包括4天3夜的單車DIY組裝教學課程，內含第3天的單車逍遙遊（含食宿及保險，價值8,900元）及贈送市價超過5,000元的安全帽、手套、紀念車衣、T-shirt等實用單車配件、人身部品，其中，A方案還可獲得美利達全新27段變速油壓碟煞鋁合金自行車一台（適合身高150公分以上，市價11,800元），總值超過25,700元，報名費只收19,900元，B方案則可獲得美利達全新7段變速、碟煞鋁合金自行車一台（適合身高135~150公分，市價6,800元），總值超過20,700元，報名費僅收16,900元。

報名可上網址http://lohasnet.tw/BikeDIY2021或網路搜尋關鍵字「臺體大&美利達單車DIY夏令營」了解活動詳情與報名。