艾迪生親子才藝學院開幕 瞄準頂級親子共學

近年來少子化、雙薪家庭以及隔代教養問題日趨嚴重，許多家長因為工作繁忙無法抽出足夠的時間來陪伴教育孩童，或是因照顧幼小的孩子放棄了自己的學習夢，艾迪生親子才藝學院今（17）日開幕，瞄準市場打造全年齡共同學習的親子才藝教室，多達50多種不同的課程滿足2歲到99歲的全年齡層的學習需求，聘請專業師資並打造五星級的學習環境，目標成為才藝學習品牌的領導先鋒。

創辦人林芸表示：十年前自已也是專職媽媽，體會到父母在陪伴孩子的學習過程中到處奔波接送的辛苦，不但要放棄自我興趣，還與社會脫節，當年曾許下承諾，一定要打造台灣第一個親子共學的機構，因此醞釀了十年終於創辦艾迪生，期盼未來能推出更多專業學習品牌，滿足大眾在學習上各種需求。

艾迪生親子才藝學院多達50多種不同的課程滿足2歲到99歲的全年齡層的學習需求。圖／業者提供

艾迪生不惜重資打造五星級親子學習場域，結合AI人工智慧機器人-小艾老師，功能完善且具能互動，深受幼兒學童的喜愛，此外面對疫情影響，更引進國外認證的醫療級設備與專利殺菌技術空氣淨化機，確保安全的學習環境，嚴選師資團隊，廣邀舞蹈教父-藍波老師與旗下子弟軍成為舞蹈師資、百大書法家-蔡瑞成老師領軍的美術課程團隊等，期盼以此能培養家庭學習力與提升家庭進步力，及親子共融學習空間，並朝永續全方位學習發展的目標持續邁進。

艾迪生親子才藝學院 http://www.edison.tw/aboutus