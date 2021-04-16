小茶栽堂推出3款母親節蛋糕　5月2日前享早鳥9折優惠

感恩即將來臨的母親節，台灣自然栽培茶領導品牌小茶栽堂推出母親節蛋糕已正式上市，自即日起至5月2日止，凡民眾預購蛋糕皆享有早鳥9折優惠，更攜手白色花藝聯名1+1組合，祭出近7折組合優惠價。

在此值得歡慶母親節，希望孝順兒女能帶給媽咪溫馨與感恩氛圍，並及時表達對媽咪的愛。小茶栽堂表示，今年母親節以水果系為設計發想，為滿足消費者不同需求，研發3款別具特色手作蛋糕。第1款主打「夏日圓舞曲」，採用夏日水果搭配紅水烏龍交織成美妙韻味。蛋糕主體為清爽蜜桃果泥及紅水烏龍製成，內餡則以百香果庫利與香甜芒果果泥互相搭配，微酸微甜的多樣層次的味覺饗宴，在舌尖上演著一場平衡又協調的激辯。

第2款為「巧克力雙重奏」，巧克力乳酪結合黑巧克力蛋糕，使蛋糕富有濃郁可可風味，夾層填入酸甜覆盆子果醬與飽滿黑櫻桃果肉，微酸水果風味襯出濃醇巧克力香氣與甜蜜滋味，看似簡單又高貴的蛋糕，蘊含著奢華微醺成熟風味，傳遞珍貴心意給最愛的媽咪。

第3款「茶酒提拉米蘇」是採用大人系的茶酒提拉米蘇，相較一般提拉米蘇更具風味，口感濕潤綿密、甜度適中。以茶酒馬斯卡彭乳酪慕斯包覆著浸泡過茶酒的手指餅乾，再灑上可可粉的茶酒鮮奶油覆蓋，在金箔點綴下更顯尊貴。

「以茶入味」將台灣茶融合法式點心，打造茶食新文化小茶栽堂，在味道與外觀上持續創新且力求變化，並保持雅緻品味。為感動媽咪的心，小茶栽堂還攜手台北知名花店「白色花藝White Flower」，聯名特製價值1,480元康乃馨永生花禮，主打溫馨價1,800元夏日圓舞曲蛋糕組合1+1，以粉嫩的配色相呼應，呈現初夏暖和，充滿溫柔氣息，並代表孩子們對媽媽滿滿的愛與無限感謝。