TOYOTA x Garena傳說對決 2021跨界合作《全明星電競女神》

TOYOTA近年來無論在商品設計或是跨界活動贊助，都秉持著力挺年輕世代、突破開創的品牌精神，去年更首度跨界打造網路直播娛樂節目「TOYOTA TV」，邀請當紅的潮流藝人或網路名人，以音樂、美食、旅遊、新車開箱等主題以貼近年輕粉絲的生活圈。為深化TOYOTA與《Garena傳說對決》的合作，雙方也將在TOYOTA TV開播新節目，首次於台灣打造電競史上兼顧顏值與實力的全明星女神級戰隊。

和泰汽車TOYOTA劉傳宏本部長表示TOYOTA自製的網路娛樂節目「TOYOTA TV」 深受年輕人喜愛，期許透過本次跨界製播實境秀，鼓勵年輕朋友勇於挑戰、突破自我。圖／業者提供

今日，TOYOTA與《Garena傳說對決》於內湖舉辦【全明星電競女神】實境秀開播記者會，現場邀請到和泰汽車TOYOTA車輛營業本部劉傳宏本部長、Garena 陳逸軒總經理、陳先倫協理，以及全明星電競女神戰隊等貴賓到場，除了宣示TOYOTA及《Garena傳說對決》連續第三年的深度合作，同時也預告雙品牌跨界獨家製播的「全明星電競女神」實境節目將於五月正式開播。

全明星電競女神戰隊與TOYOTA個性潮車合照 〈(左起) 洗菜、凱莉、解婕翎、陳漢典、陳妤、舒子晨、蘿莉塔〉。圖／業者提供

全明星電競女神戰隊由隊長陳漢典領軍，集結六位在各領域活躍的女性藝人玩家：陳妤、解婕翎、舒子晨、蘿莉塔、凱莉、洗菜，整個過程將以實境秀方式進行錄製，除了展現女神們在日常繁忙的工作之餘，對電競活動的執著與認真，藉由反覆練習的過程，調整出最適合團隊的作戰策略，節目還特別邀請傳說對決世界冠軍選手「羽中」擔任總教練，提供專業的戰術指導，全力提升女神戰隊的實力水準。

「全明星電競女神」即將於5/6、5/20、6/10於TOYOTA TV及TOYOTA官方Youtube頻道晚上八點進行首播，除了揭開電競女神們私下不為人知的訓練日常，女神戰隊也將公開挑戰5月22日舉辦的傳說對決「2021 S9 傳說城市賽-台北場」，敬請期待！