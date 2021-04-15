母親節純植物蛋糕新選擇 無蛋奶植物烘焙 玫瑰甘糀美莓「旦」糕

母親節即將來臨，送上一款美味蛋糕是不少子女向媽媽表達心意的首選，但該如何選擇才能與眾不同，讓媽媽吃得健康又安心呢?位於台北民生社區的純素甜點名店Green Bakery 綠帶純植物烘焙，秉持愛護生命與自然的理念，將有機在地食材，取代一般蛋糕常添加的蛋、牛奶、鮮奶油、香精、色素和防腐劑等動物性原料，打造兼具美味與健康的純素食「旦」糕，因應母親節到來，更推出結合台灣米與日本發酵工藝的玫瑰甘糀美莓口味，不僅對動物及環境友善，對奶蛋過敏的消費者來說也非常適合，讓媽媽享用母親節蛋糕的同時，也可以兼顧健康與美麗。

Green Bakery綠帶純植物烘焙成立於2014年，主廚曹思蓓Isabella原是一位視覺設計師，11年前因一部紀錄片「地球公民」，因緣際會讓她開始步上Vegan(全素主義)之路，但身為美食主義的她，卻發現市面上純植物的甜點少之又少，「不如自己做做看吧！」秉持著單純的初心，她開始用下班後的零碎時間研究獨家純植物甜點秘方，捨棄「雞蛋、牛奶、奶油」三大動物性原料，用南瓜、香蕉和豆腐取代甜點內的雞蛋，達到凝固、黏結和增加溼度目的，同時用豆漿取代牛奶、奶油則改用椰子油，製作出純植物美味「旦」糕，加上從事視覺設計的她對於美感的堅持，讓每個甜點就像藝術品般好吃又漂亮，讓Green Bakery綠帶純植物烘焙不僅榮獲2020王品集團『王品創世代，決戰夢想餐桌』大賽冠軍，也吸引不少國內外老饕前來朝聖。

這款為母親節設計的玫瑰甘糀美莓「旦」糕，結合了台灣釀造達人，將在日本號稱天然美容液的甘糀放入母親節蛋糕。曹思蓓表示，設計構想來自於小時候媽媽替自己補身體時，常會在食物中放入酒釀，故靈機一動決定用這樣的親子之愛為出發點，研發過程中考量酒釀一含有酒精、二則味道較為強烈，擔心有些人無法接受，在歷經數月找尋替代食材後，最終終於找到台灣無思農莊以台灣優質好米做成的日式甘糀，與酒釀最大的差別在於完全無酒精，但保有優雅米香與酵母精華，搭配富含維生素有機玫瑰花瓣，與草莓、覆盆莓等天然水果互相映襯，形成酸甜柔順又美妙的口感；另一款特製抹茶提拉米蘇，則是去除傳統提拉米蘇大量厚重的動物性起司奶油及氫化植物奶油，改採天然腰果與有機豆腐取代，入口細緻優雅，再混入頂級綠藻抹茶及台灣春茶，一口咬下，清新茶香在舌尖漫開，濃郁卻不膩口，讓人難以忘懷，兩款母親節獻禮現正開放預購中(官網：https://reurl.cc/jq22LZ )，取/到貨期間：4/16~5/16。 (企業另有優惠方案，福委請洽greenvpartner@gmail.com)

玫瑰甘糀美莓旦糕

以台灣好米與日本的發酵工藝釀出的天然美容液-甘糀(不含酒精)，結合有機玫瑰花瓣、花水、草莓、覆盆莓…等天然花果，交織成這款獻給母親的美麗傳說，售價1280元。

玫瑰甘糀美莓旦糕

特製款抹茶提拉米蘇

去除傳統提拉米蘇大量厚重的動物性起司奶油及氫化植物奶油，改採天然腰果與有機豆腐的優點，創做出質地與口感絲毫不遜色的全植物Vegan提拉米蘇，大量有機，刻意減糖，濃郁卻不膩口，實屬值得一嚐的頂級甜點！售價780元。