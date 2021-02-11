太平洋大學梁禎祥校長率全體員工恭祝大家牛年行大運恭喜發財學業猛進金榜題名

去年延燒的新冠狀病毒疫情也影響各學校的現場教學，所幸我們尼加拉瓜太平洋大學領先國際之視訊教學系統﹔使得自尼加拉瓜總部及台灣教學中心的教學不受影響!仍然使師生自多媒體中學得一技之長之文憑與證照﹔且有多數人贏得榮譽博士之頭銜。且是台灣唯一認證的國外學府!好事喜事一籮筐!真是很好的大學呀!

尤其太平洋大學將現今艱深之各項新科技藉由深入淺出的方式，透過在生活應用及社會、經濟、教育、學術、文化、政治、宗教、國際舞台上的影響力，從不同的立足點上加以研究、剖析探討。可由本太平洋大學的教學中瞭解學識上的小常識，並得以攝取豐富的科技新知。加上廖芊樺教授寵物經營系創系主任之本身敏銳美學心靈專業的感受，將新科技融入生活中，深入瞭解最新高科技對台灣當前醫學、藥學及經濟及應用科技於生活及心靈與健康上的衝擊與重要性；除了太平洋大學可做為大專院及高中職校之升學的跳板外，亦可做為進修研習學校新知之好學校因包含碩博士之課程可供考生選擇。本太平洋大學亦可為想一探究竟的民眾，提供一具實用性之新知課程與學歷的獲取，希冀藉由此太平洋大學能使欣欣學子得到學以致用之學歷與文憑與證照呢!

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