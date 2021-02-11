爛醉仙境聯手馬辣麻辣鍋 情人節當月限定雙人套餐 火辣開賣！

陽明山最新ig打卡熱門景觀餐廳「爛醉仙境」聯手麻辣鍋界老字號-無人不知的「馬辣」麻辣鍋，在2月14日到3月14日情人節檔期，推出限定一個月的「情侶上山吃鍋-雙人套餐加訂位/免排隊活動」，日前2/5透過售票平台FunNow開賣，隨即在網路上造成討熱烈討論與搶購。

Drunkland仙境位處陽明山仰德大道，因為獨特的地段，離捷運士林站短短10分鐘路程，就能眺望淡水河與觀音山，並擁有無敵的夕陽與城市夜景景觀，加上知名網美咖啡廳《DRUNK CAFE》團隊用心打造超好拍的環境與超Chill的氣氛，才開幕一個多月，就造成天天有人排隊入場的轟動熱潮。

陽明山最新ig打卡熱門景觀餐廳「爛醉仙境」夜間景觀十分浪漫。圖/爛醉仙境提供

為避免專程前往Drunkland的客人過度久候，爛醉仙境決定，從2月14日開始取消預訂制度，要把大部分桌位留給專程上山、現場候位的客人。也因此，爛醉仙境與馬辣聯手，從2月14日到3月14日特別釋出「每天21組」的「情人節雙人套餐與桌位」預購活動，變得格外搶手！讓想要前往Drunkland約會的消費者，能在免於排隊的情況下，享受爛醉仙境的美景和馬辣麻辣鍋的美味，同時為自己和愛人，安排一個既麻辣又浪漫的約會。希望仙境的絕美景觀，和馬辣香噴火辣的美好滋味，能讓情侶們體驗後，愛火不停滾燙、感情火辣升溫！永伴彼此，一起久久！

情人節檔期，搶訂Drunkland爛醉仙境2人用餐桌位的唯一辦法！https://www.facebook.com/106692377877214/posts/180904123789372/?d=n

(資料來源/爛醉仙境)

「爛醉仙境」聯手「馬辣」麻辣鍋的情侶上山吃鍋-雙人套餐，享美景加美味。圖/爛醉仙境提供

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