淡水福容耗資千萬 打造300 坪親子館 全新試營運599元暢玩

曾經獲選為亞洲最佳親子飯店的福容飯店淡水店，不只獨特的郵輪造型吸睛，全包式旅遊規劃，更是CP值最高的旅遊選擇。飯店耗資千萬，打造三百坪親子體能館「淡水阿熊勇闖歡樂島」2月8日已正式營運，300坪遊樂園設施，下雨天也不用擔心無處溜小孩了！「淡水阿熊勇闖歡樂島」體能式設施豐富，攀爬迷宮、爬行區、棒棒糖平衡木、彈跳床、彩虹溜滑梯、彩色遊具池等，適合12歲以下兒童的體能式設施，試營運期間門票599元(一大一小)，凡購票入場，就送親子賽車場免費暢玩；可直接購票進場，也可選擇含門票的親子住房專案。

淡水阿熊勇闖歡樂島 「淡水阿熊勇闖歡樂島」眾多設施中的「攀爬迷宮」。圖／淡水福容提供

淡水輕軌通車之後，福容飯店淡水店推出2021年最夯陸海空樂活遊程，搭輕軌+坐渡船+情人塔，看美景、追夕陽、泡溫泉、吃阿基師茶樓美食、騎單車秘境、住親子主題房、300坪體能館玩翻天，一次滿足三代同堂各年齡層度假喜好，除了飯店完善休閒設施及一系列豐富親子活動之外，也非常推薦周邊自然景點，包括石滬心秘境、沙崙海灘、輕軌藍海橋、金色水岸自行車道、楓樹湖古道賞花、北海岸碧海藍天、三芝健行爬山步道等，飯店做成住宿定點，向周邊延伸的遊程，絕對是牛年走春CP值最高的出遊擇擇，兩天一夜都玩不完，親子族要趁年假放電玩一波！

曾經獲選為亞洲最佳親子飯店的福容飯店淡水店，不只獨特的郵輪造型吸睛，全包式旅遊規劃，更是CP值最高的旅遊選擇。圖／淡水福容提供

來福容飯店淡水店度假，不只好好玩，阿基師觀海茶樓也是用餐首選。春節期間中西美饌天天營業，服務不打烊！從大年初一開始，用餐還有好康，阿基師觀海茶樓推出必吃開運單品有「開運金鯧米粉湯」、「富貴有餘海石斑」、「扭轉乾坤一路發」、「牛勢暢旺好運到」、「避風塘酥炸鮮鮑魚」、「金銀蛋招財時蔬」；另外也有團圓合菜6-8人份8888元，共10道，包含「福祿雙全佛跳牆」、「恭喜發財全家福」、「財源滾滾流沙包」、「紅蓮燉雪耳」等，還有滿千送百活動，讓民眾有吃又有拿！家庭聚餐首選的田園自助百匯餐廳，則推出午餐享85折優惠，琳瑯滿目的豐盛食材，滿足喜歡吃自助餐的饕客！還有專屬獨立包廂，適合小型家族親友聚餐。

福容飯店表示，為了服務春節出遊民眾，也將防疫措施升級，讓大家都能安心住宿及用餐，目前春節期間最後釋出保留房及用餐座位，想要預訂的民眾可以趕快安排，可洽（02）2628-7777。