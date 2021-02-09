抗疫出遊親近大自然 自然系旅宿逆勢成長3成

受本土疫情影響，日前大批民眾取消春節訂房，各縣市旅宿陸續傳出退房潮，卻有一類民宿逆勢成長，，根據奧丁丁集團觀察近期訂房數據發現桃醫事件爆發迄今，全台退房率將近五成，然而自然系旅宿住房率卻逆勢成長近三成，顯見在疫情下，民眾仍有出遊渴望，只是出遊地點從都會區轉向野外與山林場域，連住宿選擇也不例外。

觀察到疫情影響國人旅遊型態，奧丁丁近期發布2020年度旅宿市場分析報告，發現自疫情爆發，民眾投宿型態明顯轉變，2020年小木屋、露營車、移動式房屋等獨立型住房上升達兩成，背包房型旅宿入住率低於一成，此外，奧丁丁營運長李俊宏指出，近期團隊對比桃醫事件前後春節期間平均退房率佔比變化，事件爆發前平均退房率近三成，桃醫事件後，整體市場退房率近五成，特別的是，OwlJourney自然系旅宿住房率卻逆勢成長，上漲將近三成。

去年迄今國人出遊型態深受疫情影響，無論是旅遊行程或投宿選擇，明顯轉向大自然、山林等戶外場域，避開陌生群體，面對疫情下民眾出遊渴望。奧丁丁特別彙整國內六家隱世型旅宿，提供消費者參考。這六家隱世型旅宿分別為位居屏東曠野裡的《雲太美不想下山》、宜蘭群山環繞的《那山那谷》、擁有溪山間寶盒美譽的宜蘭《有朋會館》、獨立於苗栗山林間的《向草語蟲》，隱身花蓮山頭與世隔絕的《梯田山民宿》，以及佔地六千坪以石屋洞穴聞名的花蓮《以合金寨》，滿足旅人疫情下出遊需求，讓民眾稍加紓緩緊繃狀態，自在且安心地度過假期。

【花蓮】以合金寨 洞穴石頭屋體驗原始



花蓮，以合金寨。圖／奧丁丁提供

《以合金寨》就是一種過生活的態度，旅人在這裡能有兩種不同的住宿體驗選擇，其中一種是橫跨中亞與歐美的情境體現；另一種則是洞穴石頭屋，住宿空間展現大刀闊斧的粗獷美感，極富原始情懷。在這佔地六千坪的空間裡，透過林木擺動、回音與風聲，讓旅人充分感受各種與大自然的互動。

【宜蘭】那山那谷 一年四季景觀都繽紛



宜蘭，那山那谷一年四季都繽紛。圖／奧丁丁提供

位於宜蘭的《那山那谷》名字取自泰雅族語「我的家」的諧音，座落於群山之中，佔地兩公頃，同時擁有山景與溪水環繞，得天獨厚的景色讓《那山那谷》一年四季景觀都精彩繽紛，無論何時前來都能享有迷人的風光景緻。

【宜蘭】有朋會館 如天空之城



宜蘭，有朋會館有天窗觀星。圖／奧丁丁提供

有朋會館有著溪山間的寶盒美譽，如天空之城昂然矗立，清水模建築大器凜然。在光影流動間，室內設計的處處巧思，讓原本生硬的水泥原色增添美麗色彩。內部陳設恍若置身美術館，西式現代感與日式禪風，甚至還有天窗可觀星，當然也少不了可泡澡的浴池。

【苗栗】向草語蟲 獨棟於山林之間



苗栗，向草語蟲讓旅人彷如走進山野世外桃源。圖／奧丁丁提供

向草語蟲民宿距三義車站僅三分鐘腳程，獨棟之姿聳立於山林之間，融入自然的綠色建築有遠離城市喧囂與山林共存之感，藏匿在濃密綠蔭之中，讓旅人彷如走進山野世外桃源。

【屏東】雲太美不想下山 感受白天與黑夜不同之美



屏東，雲太美不想下山遠遠離都市喧囂。圖／奧丁丁提供



建置於中央山脈最南端的小台地上，雲太美不想下山遼闊的腹地可供毛小孩恣意奔跑，同時也讓旅人能自由選擇室內或室外休憩，與大自然更貼近。整棟民宿由外至內都展現一致的清新優雅風格，尤其當夜晚時分民宿主人點亮小燈，旅人可以感受白天黑夜兩種截然不同的美。