瞄準農曆春節龐大商機　萊爾富推出多項優惠活動

迎接農曆春節且帶動國內消費商機，知名超商萊爾富整合線上線下資源，推出「會員萊賺紅包」活動，即日起至2月23日前，於「Hi-Life VIP」APP推出「萊玩遊戲 過年刮紅包」每人每日可免費玩遊戲乙次，最高可刮中16,888 Hi點，另外透過線下門市或線上「Hi-Life VIP」APP內整買零取消費，使用Hi點折抵消費，每筆交易再享10％點數回饋，讓會員花愈多、省愈多。

萊爾富於除夕（2/11）FB粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」舉辦抽獎活動，將抽出5名幸運粉絲贈送新春800元大紅包； LINE官方帳號「Hi-Life」自除夕（2/11）至初二（2/13）止，每日抽5,000元開運購物金，包括500元商品卡共10名，讓民眾開心過牛年，荷包賺飽飽。

萊爾富FB粉絲專頁於除夕舉辦抽獎活動，將抽出5名幸運粉絲送出新春800元大紅包，LINE官方帳號於除夕至初二送出共15,000元的開運購物金。圖／萊爾富提供

過年全家團聚或招待親友，萊爾富於每周一（2/1、2/8、2/15）推出門市現售網路爆品活動，主打免排隊、免等待，會員還享有專屬會員價，只要是「Hi-Life VIP」APP會員結帳時報手機號碼或出示APP條碼，即可使用會員價輕鬆購買網路超夯商品。

今年大年初三(2/14)適逢西洋情人節，萊爾富採線上線下雙管齊下，線下門市推出多款巧克力新品和限量商品優惠，情人節使用HiPay消費單筆滿150元，再加贈1,314 Hi點；線上「Hi-Life VIP」APP內的整買零取，也推出「西洋情人節限定」優惠；FB粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」舉辦「小編萊送情人禮」抽獎活動（抽2名），完成指定任務，就有機會獲得小編親赴香火鼎盛的「台北霞海城隍廟」經月老加持過神秘大禮，民眾要好好把握機會喔！

大年初三適逢情人節，民眾至萊爾富購買金莎臻品三粒裝指定巧克力任選三件，即送限定市值117元的金莎愛心碗乙個。圖／萊爾富提供

根據萊爾富內部資料顯示，連假過後的第一個上班日，咖啡銷量可達平常日的1倍以上。萊爾富替上班族在第一天開工日，於線上、線下推出多項優惠。線下門市於2月17日上午6時起，推出象徵「一元復始，萬象更新」的寓意，每家店限量100杯「限量1元大熱美式咖啡」，線上會員APP內整買零取則推出Hi Café古吉精品中熱美式咖啡，只要10元銅板價。萊爾富官方FB推出開工咖啡免費喝抽獎活動，IG大手筆祭出送600元開工紅包活動，讓民眾迎接年後新挑戰。

針對年節返鄉及計畫出遊民眾，萊爾富推出票券聯促優惠活動，即日起至2月23日止，透過Life-ET機台購買交通票券，如高鐵、臺鐵、統聯、國光與和欣客運購取票；或購買威秀影城電影票券與休閒旅遊票券（如住宿、展覽、主題樂園等），即可憑結帳收據下方的優惠券，享漢堡王小華堡買一送一以及Hi Café大冰/熱美式咖啡、大冰/熱拿鐵咖啡同品項買一送一。

萊爾富提供年節返鄉、出遊民眾，推出票券聯促優惠。圖／萊爾富提供

過年時給紅包象徵能帶來喜氣與好運，萊爾富寵愛會員，即日起至2月23日止，推出「過年刮紅包」和「會員萊賺紅包」活動，會員登入「Hi-Life VIP」APP內的「萊玩遊戲」頁面，每人每日可享免費玩「過年刮紅包」遊戲乙次，最高可刮中16,888 Hi點，總點數高達2,000萬Hi點等著會員萊賺紅包；同一期間，於萊爾富線下門市或線上「Hi-Life VIP」APP內的整買零取消費，均可使用Hi點折抵消費，每筆交易再享10% 點數回饋。

近幾年來，民眾常使用社群軟體向親朋好友拜年，為讓民眾在圍爐及拜年時增添樂趣，萊爾富於除夕（2/11）FB粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」舉辦「金牛萊送財」抽獎活動，指定期間完成按讚、留言與分享，將抽出5位幸運粉絲，可各別獲得800元的大紅包，詳情可上萊爾富Facebook官方粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/hihilife/；LINE官方帳號「Hi-Life」，則於除夕至初二共祭出15,000元開運購物金。

萊爾富於開工日（2/17）當天， Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」也舉辦「開工限定！小編請喝Hi Café大拿鐵咖啡」抽獎活動（抽10名），完成指定任務，就有機會在開工日免費喝咖啡，詳情可上萊爾富FB粉絲專頁查詢；IG官方帳號「hilife_cvs」更推出「財運犇騰 萊抽開工紅包」抽獎活動（抽5名），完成指定任務，就有機會獲得開工祝賀金600元，詳情可上萊爾富IG官方帳號查詢：https://www.instagram.com/hilife_cvs/