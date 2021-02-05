牛年春節跳島遊 保旅平險抽7-11現金抵用券

即將迎來農曆春節假期，趁著連假一家大小歡喜走春之際，遠雄人壽提醒保戶，除了勤洗手、戴口罩、保持社交安全距離維護自身健康外，更別忘了帶上最安心的遊伴-旅行平安險，讓期待已久的旅遊全程都有完善保障，把不可測的風險降到最低。

過去一年新冠肺炎疫情帶給國人生活上的巨大改變，民眾在家的時間變長了，也更注重身體健康和家庭凝聚；依據全球線上飯店服務商發佈的「2020新型態旅遊調查報告」，外在環境的不確定性讓「家庭旅遊」蔚為風潮，43%受訪者未來規劃旅程以家庭旅行為主，也有55%的人表示疫情穩定後期待外出享受戶外活動。順應許多家長想趁著寒假、農曆新年連假來臨，帶小朋友親近大自然、來趟島內微旅行，想在最短時間內輕鬆備妥旅行大小事，遠雄人壽旅行平安險除隨時可利用「網路投保」快速完成外，也可向遠雄人壽全國各地區業務員及合作經代通路所屬業務人員投保，保障範圍包括失能保障及意外身故，建議再附加傷害醫療，確保如發生突發狀況需要醫療救助時，能即時獲得充足支援。

以網路投保遠雄人壽旅行平安險為例，3天2夜的花東行程，保險金額100萬元附加10萬元傷害醫療保險，每人保費僅需銅板價，對於經常喜歡旅行的民眾，建議還可靈活加保意外傷害險來擴大保障範圍。近來湧現民眾一波波瘋玩澎湖、金門、馬祖離島「偽出國」熱潮，遠雄人壽貼近保戶需求，全新推出「2021嗨玩跳島年」好康活動，即日起至12月31日，凡利用網路投保遠雄人壽旅行平安險，即可抽7-ELEVEN現金抵用券，每天抽出1名，讓旅途放心又有小確幸，詳細活動辦法與商品內容請點選遠雄人壽網路投保網站https://reurl.cc/R6bWM9查詢。遠雄人壽提醒保戶，出遊前可先查詢中央流行疫情指揮中心公佈的旅遊熱點資訊，盡量避免至人潮與車流壅塞的紅燈景點，出遊兼顧防疫全程都安心！