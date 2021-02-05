全新BMW M3 Competition / M4 Competition 預售起跑

自1986年為了德國房車賽而誕生的第一代BMW M3上市後，立刻成為BMW M GmbH最具代表性的車款，兼具熱血操控與日常實用的特性，歷年來深受車迷喜愛；而受萬眾注目的全新第六代全新BMW M3 Competition及M4 Competition未上市即引起熱烈討論與期待，無論是嶄新設計的加大水箱護罩以及充滿暴力美學的肌理車身線條，或是直衝510匹馬力的強悍性能，這兩款歷經35年不斷強化的經典M Power四門與雙門跑車，將成為地表最狂且最吸睛的街頭野獸。為讓引頸期盼的車迷搶先感受全新M3 Competition、M4 Competition的獨特魅力，BMW總代理汎德公司即日起以全新BMW M3 Competition 555萬、BMW M4 Competition 558萬的價格開始接單；對於喜愛賽道競技的車主們則可以選擇M3 Competition Racing Package以及M4 Competition Racing Package，Racing Package版本增加全新的M專業賽道駕駛及甩尾分析系統、M專屬碳纖維賽車桶型座椅以及碳纖維飾板，配備總價值達425,000元，預售價格分別為580萬以及583萬。

全新加大無外框雙腎形水箱護罩與隆起引擎蓋設計，突顯強烈視覺張力。圖／業者提供

全新BMW M3 Competition與M4 Competition在外型上大膽地加大了雙腎形水箱護罩，充滿個性又狂放的設計讓人驚嘆而無法忽視；隆起的引擎蓋造型與強化空氣力學的車側線條及延伸至車尾的尾翼設計等，處處可見新世代M Car充滿清晰肌肉線條的賽道競技風格。標準配備的前19、後20吋M專屬鍛造雙輻式輪圈擁有較上一代車款更輕量且高韌性的強度，搭配更寬的前輪距離與輪胎寬度，讓全新M3 Competition與M4 Competition在極限操控時仍能保持順暢的轉向性能，每一次轉彎都感受到極其精確的反饋力道。不讓外觀專美於前，全新BMW M3 Competition與M4 Competition搭載了經典的M TwinPower Turbo直列六缸汽油引擎，最大馬力衝破510匹德制馬力，較上一代車款增加了60匹馬力，而扭力更提升100牛頓米，可在2,750rpm轉速達最大650牛頓米的扭力輸出，擁有0-100km/h加速僅需3.9秒的歷代最速佳績。



BMW M3與M4 Competition Racing Package搭載首次推出的「M專屬碳纖維賽車桶型座椅」，兼顧輕量與堅韌的全新設計。圖／業者提供

進入座艙，全新BMW M3 Competition與M4 Competition採用BMW經典的駕駛導向設計，搭配大量的M專屬語彙與碳纖維材質運用，充滿競技感同時符合人體工學，讓駕駛全心專注於每一次的操駕體驗。總是超越車主期待的汎德公司為了滿足追求競速以及符合嚴苛賽道標準車款的車主需求，更推出了Racing Package版本。全新M3 與M4 Competition Racing Package版本增加了M Car首次推出的「M專業賽道駕駛及甩尾分析系統」，讓車主在賽道上恣意奔馳的同時，紀錄並分析每一次的滑行與甩尾數據；此外，座艙中運動感十足的碳纖維飾板，為車室空間增添了狂妄的熱血跑格；最精采的重頭戲則在雙前駕駛座上登場，由BMW M GmbH全新開發的「M專屬碳纖維賽車桶型座椅」，座椅全面使用輕量化的碳纖維包覆，較標準的M專屬跑車座椅減輕了9.6公斤，搭配賽車座椅的簍空設計，其輕巧堅韌的結構外型，除完美地符合賽道上極需的支撐與包覆性，同時也提供長程駕駛時的舒適性與穩定性。M專屬碳纖維賽車桶型座椅的迷人造型與實用功能，無非成為全新M3 Competition 與M4 Competition Racing Package中最突出的亮點之一。更多的產品資訊歡迎至BMW台灣官網www.bmw.com.tw查詢。