瞄準春節團圓商機　豆府餐飲集團推出「春節加碼美食券」超值優惠

瞄準農曆春節偽出國商機，豆府餐飲集團邀集旗下涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、韓姜熙的小廚房、姜滿堂、飛機河粉等6大知名品牌，強勢推出「春節加碼美食券」超值好康活動，自2月11日起至3月7日止，凡消費者任一品牌門市消費滿666元，即贈市價超過3600元春節加碼美食券，讓民眾不須出國即可享受韓國及越南美食，在金牛年為消費者送上最貼心的暖心大禮。

豆府餐飲集團推出「春節加碼美食券」活動，一次祭出24道超人氣料理絕對最划算！只要在涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、姜滿堂、韓姜熙的小廚房消費滿666元，即大手筆贈送一本市價超過3600元的春節加碼美食券。

春節加碼美食券包含韓劇常出現的經典美味，如涓豆腐熱賣的「梅花豬石燒拌飯」、「海鮮辣炒年糕」和「醬燒青蔥豬梅花」；北村豆腐家的金字招牌「海鮮煎餅」以及最受消費者好評「韓式炸雞年糕」；另外銅盤推出兩人同行即可「折抵100元現金」再加送部隊鍋，正宗韓國直火燒肉品牌─姜滿堂，也大方請民眾品嘗每次必點「白頭山雪冰」、和鮮嫩多汁的「厚切國產豬五花」。

涓豆腐熱賣的石燒梅花豬拌飯。圖／豆府餐飲集團提供

韓姜熙的小廚房還推出韓國炸醬麵定食超殺半價優惠，飛機河粉為感謝消費者支持，祭出更超值回饋，只要單筆購買2份河粉，就直接送春節加碼美食券乙本。

歡迎民眾於春節期間號召親朋好友到任一品牌聚餐，取得一本「春節加碼美食券」，不但可以開心暢吃六大品牌，還可一路從3月體驗免費精選美食至6月喔！

韓姜熙小廚房推出黑嚕嚕炸醬麵定食。圖／豆府餐飲集團提供

台灣最大韓式料理連鎖餐廳豆府集團，旗下共有五大韓式料理品牌─涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、姜滿堂，以及一個越南料理品牌─飛機河粉，皆承襲正宗韓式、越南料理精髓與道地烹調手法，製成一道道美味可口的經典料理，成立以來深受廣大消費者喜愛。詳情請查詢品牌門市據點：http://www.tofuglobal.com/tw/AllStore.html