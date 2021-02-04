Zespri全新主張　健康美味可兼得

最受國人歡迎的水果之一，全球奇異果領導品牌Zespri在2020年正式宣布品牌全面升級，提出品牌新識別、健康新主張「放肆享受你的健康」以及鮮明的品牌精神「大膽、真實、且讓人出乎意料」，就是要讓消費者瞭解，美味與健康可同時兼得，不必妥協輕鬆享受。

這次推出的全新品牌新識別與健康新主張，是Zespri成立23年來首度進行品牌升級。品牌新Logo的設計構想在於捕捉咬下Zespri 奇異果後，口中迸發飽滿多汁的感受，也保留了品牌獨有的資產，讓紅色Z更為鮮明；扇形及兩種深淺不同的綠色，摒棄中規中矩的形狀，選擇混合尖形和圓形營造活力感。

此外，Zespri發現消費者重視健康，但卻認為維持健康無法隨心所欲，往往都得在健康與美味之間做出選擇，無法兼得。Zespri對此提出「放肆享受你的健康」新觀念，鼓勵消費者大膽追求自己想要的健康方式，健康絕非總是無趣、充滿限制，反而可以藉由不同方式享受健康與美味兼得的生活。

Zespri大中華區市場部總監黃國慧表示：「面對快速變革的時代，品牌要生存就需要不斷勇於創新與挑戰，消費者對於品牌的需求與期待也越來越嚴格，希望品牌提供更優質產品外，還須承擔社會責任，並會期待能選擇與個人價值相呼應的品牌。因此，Zespri決定在2020年進行品牌升級，與消費者溝通全新品牌精神與健康新主張，希望消費者可以放肆享受你的健康。」

Zespri奇異果大多生長在紐西蘭，紐西蘭以農產的嚴格品檢聞名，而Zespri奇異果多年來以Zespri System嚴格把關栽種、包裝及運輸過程，確保提供高品質的奇異果。對於此次品牌升級亦提出三大核心精神「大膽、真實、且讓人出乎意料」，即勇於嘗試培育不同風味奇異果，堅持100％源自天然種植，帶給消費者超乎想像的趣味享受。

新的一年如何享受奇異果帶來的健康呢？綠色奇異果富含水溶性膳食纖維與奇異酵素，提供每日健康平衡，維持消化道健康；陽光金圓頭，富含高營養密度與維生素C，有效提升保護力及身心活力幸福感；奇異果充滿豐富多元的優質營養及礦物質，這也是Zespri號稱營養小金礦的原因。近年來，也有許多網紅將奇異果做成許多美味點心，不僅可以享受健康又能充滿愉悅，滿足身心靈的需求，讓美味與健康同時輕鬆享受不必妥協！