卡洛塔妮多重優勢　30周年屹立不搖　

新冠肺炎疫情導致全球貨運量變化，帶動貨櫃運費大漲，不少消費者擔心從紐西蘭坐船來的卡洛塔妮羊奶粉是否會漲價？友華生技表示，卡洛塔妮的運費成本雖有上揚，但無調漲計劃，消費者不用擔心。由於今年適逢卡洛塔妮品牌30周年，更將舉辦一連串的慶祝回饋活動，除了有促銷優惠外，也會全省走透透，讓更多消費者瞭解羊奶的好處以及認識卡洛塔妮的品牌精神與故事。

新冠肺炎疫情打亂全球進出口貿易，卡洛塔妮是否也受到影響？友華生技食品營養事業群總經理陳遠甫表示，新冠疫情爆發後，紐西蘭便迅速實施嚴格封鎖措施，疫情控制算相當不錯，卡洛塔妮進口台灣沒有受到什麼影響，僅有運費調漲造部分成本增加，但目前沒打算轉嫁到消費者身上。銷售上，由於疫情讓國人更加提升保健意識，許多父母會多關注奶粉對寶寶的健康保護力，這對卡洛塔妮來說擁有相對優勢，因此抵消經濟消費力下降的影響。

食品營養事業處台灣區總經理龔哲輝指出，自1991年友華董事長蔡正弘，將紐西蘭配方羊奶粉引進台灣並創立卡洛塔妮品牌剛好30年，當初創立的品牌精神就是發展「把健康發揚光大」，期許選用高品質的乳源、高規格的製程，協助父母照顧寶寶健康成長。秉持追求高品質就是最好銷售策略這樣的原則，這30年來卡洛塔妮受到國人肯定，並在羊奶粉市場達到市佔八成的領導地位。但我們不因此自滿，積極不斷深研並開發更好的羊奶粉製程與產品，例如研發原生態營養製程讓營養與口感更好，以及去年跟成大王志堯教授合作發布羊奶研究，研究顯示懷孕或哺乳期間持續飲用媽媽羊奶粉有益於寶寶減少塵蟎引起的不適等等。

對於卡洛塔妮30年來能屹立不搖的原因，食品營業行銷部行銷經理林怡君補充表示，卡洛塔妮具有多項市場競爭優勢，包括：採用原生態與溫和的製程，沒有第二次加工，保留羊奶中Sn-2PA等最原始的營養素，且製程不斷在改進，提供天然的營養素讓寶寶更好吸收，讓父母更安心；羊奶的乳源比牛奶少，卡洛塔妮具有紐西蘭乳源產地優勢，同時並有紐西蘭專業技術與品管機制，提供高品質的保障；此外，卡洛塔妮更是市場唯一提供全階段羊奶粉產品的品牌，包括0-12個月、1歲到3歲、4歲到7歲三個階段，讓寶寶從出生到長大都可延續羊奶的健康保護力，其它坊間品牌多數是第三階開始的產品。

今年卡洛塔妮邁入30周年，30年來在台灣的銷售量達到5千多萬罐，購買人數超過232萬人，約等於一個台北市的居住人口，成績斐然。為感謝所有愛用者的支持與鼓勵，今年將展開一連串的30周年紀念活動，其中6月將展開小羊巴士全省巡迴，邀請消費者一同歡慶。陳遠甫表示，展望未來，卡洛塔妮將持續提供高品質產品、落實回饋社會精神，並計劃拓展各大通路，將卡洛塔妮的愛與健康更廣大的散播出去。