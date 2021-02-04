乳品專家豐力富　打造高營養牛奶

天氣冷用奶粉來泡一杯熱呼呼的牛奶，濃醇奶香讓幸福感大大提升，不僅療癒你的心，更是抵抗寒冬的好選擇。你以為奶粉營養價值都一樣？其實不然，在天然環境中自然成長的牛，能產出更高營養價值的牛乳！例如豐力富奶粉，這背後就隱藏著乳品專家的堅持，對環境的堅持、對牛隻飼養的堅持，以及堅持給你更營養價值高的牛奶。

在恆天然集團底下以乳品專家形象著名的台灣成人奶粉領導品牌「豐力富」，在紐西蘭擁有自營牧場，從源頭就層層把關，在天然的環境中飼養牛，讓牛隻一年超過300天在牧場上自由活動之外，也讓牛隻以天然牧草為食，而能生產出更天然且營養價值高的牛奶。卓越始於源頭，擁有自營牧場的豐力富才能做到。

天然放牧 自營牧場 乳品專家百年技術傳承

豐力富之所以能產出高營養價值的牛乳，除了乳源產地紐西蘭得天獨厚的自然資源如適宜的氣候、純淨的水源、豐沃的天然牧草之外，豐力富更知道如何善用這些資源，在妥善利用之下，不僅能提供高營養價值牛奶，也能確保不過度使用資源，達到永續經營。

不只鈣質、蛋白質 高品質牛奶給你意想不到的營養價值

提到牛奶會聯想到鈣質、蛋白質等營養素。牛隻若受到良好的照顧，所產出的牛奶能提供更多且含量較高的天然營養素，如能幫助調節生理機能、促進新陳代謝的不飽和脂肪酸共軛亞麻油酸、能維持人類暗處視覺的β-胡蘿蔔素及牛奶中也會含有維生素D,E等天然營養素。這也是為什麼豐力富奶粉的營養價值更高。

為了創造出高品質的牛奶，豐力富對於牛隻飼養、環境管理的專業擁有傳承百年的經驗，只為持續孕育更純淨天然的牛奶，提供全家人都愛的奶粉聖品。乳品專家豐力富的三大堅持，百年如一日，不僅創造出更天然營養的牛奶，更確保能與地球共好。

乳品專家堅持一：天然牧草創造出天然豐富的營養素

乳牛的飲食會直接影響到牛奶的營養價值。以天然牧草為主食的牛隻，吸收了牧草中豐富的營養素如醣類、維生素B、C、D、E、電解質、鈣質、微量元素、胺基酸、蛋白質、生物素、礦物質、葉綠素等，當牛隻吸收了足夠的營養後，所產出的牛奶自然更能富含天然營養素。

不只如此，豐力富堅持乳牛9成的時間均以天然牧草為主食，產奶時節也順應自然四季週期，使牛隻於牧草生長速度較快的春季自然產奶，冬季牧草生長較低時休息。除此之外，長時間以天然放牧的牛隻，因日照時間更長，對於牛奶中的維生素D生成有一定幫助。

乳品專家堅持二：順應牛隻生長習性飼養 牛奶乳蛋白質增15％

根據研究指出，從源頭確保牛隻生活品質，是維持牛奶品質的關鍵之一。另外，有別於地形與氣候條件相對不佳，只能用圈養或者乾草飼料餵食的美國、歐洲、瑞士，豐力富善用產地紐西蘭優勢，透過自營牧場以貼近自然的生活方式給牛隻無壓力的生活，一年放牧超過300天、讓牛隻自然享受陽光的生活。

研究亦顯示，牛隻若受到情緒上的壓力較低，更有助於乳汁的分泌，其牛奶中的乳蛋白質等營養價值也會跟著提升。乳品專家豐力富百年來的堅持，讓牛隻過得自由、住得舒適、維持良好的情緒，才能生產出高營養價值的牛奶。如豐力富高優質特濃奶粉每份的乳蛋白質含量即相較市售全脂鮮奶平均值高出15％。

當牛隻受到良好的照顧，所產出的牛奶能提供更多且含量較高的天然營養素。圖／業者提供

乳品專家堅持三：專業團隊管理 環境永續經營

擁有得天獨厚的氣候條件、群山環繞的地理優勢只是第一步，後天的環境經營更是專業學問。豐力富依照不同牧場位處環境訂定客製化的牧場計畫，根據牧場天然地理環境，種植樹叢、設置柵欄等，妥善區隔牛隻的活動範圍與水路，降低牛隻的排泄物、牧草肥料污染水路的機會。同時也使用土壤濕度計即時監控，藉由樹木過濾地下水中的氮，細心照護土壤程序，確保水源與土壤不受汙染。

不僅如此，為打造對環境更友善的方法，恆天然訂定一整套計畫針對資源永續利用、降低在每個環節中對環境造成污染的可能，這一切都是為了能讓每個人可以持續喝到豐力富天然純淨、營養價值高的牛奶，也將永續經營的理念，落實到紐西蘭的每個角落。

豐力富身為乳品專家，深耕紐西蘭乳業超過百年，從產地到餐桌，自源頭層層把關，更透過三大堅持，落實環境永續經營與良好的牛隻飼養，只為持續提供營養豐富、高品質又安心的乳品給你，這是乳品專家豐力富恆久不變的理念。