威士忌收藏指數第一 BOWMORE波摩單一麥芽蘇格蘭威士忌高年份系列珍稀上市

榮獲「2018威士忌投資者指數 (Rare Whisky Investors Ranking)」榜首的波摩單一麥芽威士忌，於2019年回歸台灣三得利以來，以「時間．賞味」品牌概念全新出發，不斷推出限量酒款，以高超精湛的製酒工藝，將艾雷島的風土與威士忌歷史，轉化為完美平衡如寶石般的酒液展現在世人面前。日前發表2021年全新系列兩支酒款「波摩30年」及「波摩27年永恆系列 (Timeless Series)」限量登台，預料將再次吸引所有威士忌品酩家的目光。

台灣三得利總經理長江淳表示，建於1779年的波摩（BOWMORE）蒸餾廠，是艾雷島上最古老的蒸餾廠，除了擁有世界上最古老的威士忌熟成酒窖「一號酒窖 (Vault No.1)」，至今累積了240年的製酒經驗，仍忠誠地遵循古法，以地板發麥、傳統木製鏟翻麥，全程人工監控操作，而與海洋僅一牆之隔、低於海洋水平面下的一號酒窖也在240年來不間斷的海潮拍打下，熟成酒液在橡木桶中渡過悠長沉靜的歲月，呼吸著海洋與陸地交會的濕氣與海風，交織成豐滿甜美的波摩單一麥芽威士忌，在威士忌迷心中有著強烈不可取代的地位。

兩年一現的BOWMORE永恆系列獨一無二的創作，每一瓶都被印上絕無僅有的號碼，「波摩27年永恆系列單一麥芽蘇格蘭威士忌」全球發行3,000瓶，台灣市場只爭取到96瓶，酒精濃度：52.7%，建議售價：NT$ 46,500元。圖＼業者提供

波摩酒廠經理David Turner說明，全新版本的波摩30年，展現酒液和橡木桶的最佳融合，接下來將每年限量發行新版本的30年裝瓶酒款，用不同年度版本講述Bowmore酒廠豐富的故事，而每個版本都各具其獨特的風格。此次年度限量推出的「波摩30年」，蒸餾於1989年，酒液於雪莉豬頭桶(Sherry hogsheads)和波本桶熟成30年，每年只取兩桶，再以原桶強度45.3%的酒精濃度裝瓶。金黃色澤酒液透出石楠花、香蕉、水蜜桃、鳳梨等熱帶水果氣息，細緻的香草奶油和蜂蜜風味巧妙地融合輕柔的泥梅煙燻風味，尾韻則帶有悠長的尤加利葉氣息。

另外，波摩永恆系列(Timeless Series)推出至今已數十年，以沙漏作為品牌識別，每一瓶包裝中都附有一個沙漏，隨著沙子落下的每一刻品飲酒液，享受且體會其細緻果香、海鹽味與輕柔泥煤煙燻風味交織而成的完美平衡。此次推出的「波摩27年永恆系列」為該系列每兩年發行一次的限量酒款，於雪莉桶和波本桶熟成15年後，再於初次裝填Oloroso雪莉桶完熟12年，以原桶強度52.7%的酒精濃度裝瓶。其華麗的紅褐色酒液展現其豐富的桑葚、葡萄乾果香氣，一飲而下可感受到細緻的香甜栗子蜂蜜、烘烤咖啡豆及黑巧克力風味，口感帶有些許橡木桶單寧感，再以煙燻木、乾果和樹脂香氣結尾，尾韻柔美悠長。

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